ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Περιστατικό με αεροσκάφη Κίνας και Αυστραλίας

Διάβημα προς την κυβέρνηση της Αυστραλίας υπέβαλε η Κίνα, καταγγέλλοντας περιστατικό που σημειώθηκε με πολεμικά αεροσκάφη των δύο χωρών και κατηγορώντας την Καμπέρα για «παραβιάσεις, προκλήσεις και διασπορά παραπληροφόρησης».

Από τη μεριά του το Πεκίνο υποστηρίζει πως αυστραλιανό αεροσκάφος εισήλθε παράνομα στον εναέριο χώρο της Κίνας.

Από τη δική της πλευρά η Καμπέρα, που έκανε λόγο για «μη ασφαλές και αντιεπαγγελματικό» συμβάν, υποστήριξε ότι κινεζικό μαχητικό πέταξε κοντά σε αυστραλιανό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας και έριξε φωτοβολίδες σε επικίνδυνη απόσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε χτες στη διαφιλονικούμενη περιοχή των νήσων Παρασέλ.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Βόρεια Κορέα προχώρησε χτες σε νέα βαλλιστική δοκιμή, εκτοξεύοντας τουλάχιστον έναν βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς, όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον το Γενικό Επιτελείο Αμυνας της Νότιας Κορέας.

Ολα αυτά ενώ την επόμενη βδομάδα (31/10 και 1/11) θα διεξαχθεί στην πόλη Τζονγκτζού της Νότιας Κορέας Σύνοδος της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας - Ειρηνικού (APEC), όπου αναμένεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.