ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις με «παράλογα αιτήματα» από τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ όσο εγείρουν παράλογα αιτήματα», δήλωσε χτες ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο Αραγτσί απέρριψε έτσι επί του παρόντος την πιθανότητα έκτου γύρου έμμεσης διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ. Οι εν λόγω γύροι πραγματοποιήθηκαν έως και λίγο πριν την εξαπόλυση του 12ήμερου πολέμου Ισραήλ και ΗΠΑ σε ιρανικές πυραυλικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά και κατοικημένες περιοχές τον περασμένο Ιούνιο.

Νωρίτερα, χτες, το Ιράν επικύρωσε νομοσχέδιο ένταξης σε σύμβαση του ΟΗΕ κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων.

Παράλληλα χτες, ο νέος αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησε ότι το Ιράν θα ανοίξει «τις πύλες της κόλασης» στο Ισραήλ, εάν το τελευταίο επιτεθεί ξανά.

Σύμφωνα με την αραβική εφημερίδα «Αsharq Al Awsat», που επικαλείται το πρακτορείο Tasnim, ο υποστράτηγος Μοχάμαντ Πακπούρ, που ανέλαβε διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μετά τον θάνατο του προκατόχου του, Χοσεΐν Σαλάμι, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 13 Ιουνίου, προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ιρακινό σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Κασίμ αλ-Αραζί.

Ο Ιρανός υποστράτηγος παρατήρησε ότι το Ισραήλ «βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πυραυλική ασπίδα του και οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει συστήματα THAAD και Aegis στη θάλασσα και σε γειτονικές χώρες για να σταματήσουν τις εκτοξεύσεις μας, ωστόσο εμείς εκτοξεύσαμε τους πυραύλους μας με επιτυχία και χτυπήσαμε τους στόχους που είχαμε προσδιορίσει με ακρίβεια». Πρόσθεσε ακόμη ότι σήμερα «βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας και αν κάποιος τολμήσει να επιτεθεί στη χώρα μας, η απάντησή μας θα είναι σίγουρα ισχυρότερη από τον πόλεμο των 12 ημερών και θα προκαλέσουμε μια κόλαση που δεν θα ξεχάσει».

Νέα φονική επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο

Την ίδια ώρα στον Λίβανο, το Ισραήλ συνέχισε και εκεί την παραβίαση μιας ακόμα «εκεχειρίας» εξαπολύοντας επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός «δικαιολόγησε» τη φονική επίθεση λέγοντας ότι χτύπησε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε διοικητής των επίλεκτων δυνάμεων της Χεζμπολάχ, Radwan.