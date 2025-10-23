ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η AfD «κατασκοπεύει υπέρ της Ρωσίας»

Για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας κατηγορούν την ακροδεξιά «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) κορυφαίοι πολιτικοί τόσο από το Χριστιανοδημοκρατικό (CDU) όσο και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους, καθώς οξύνονται οι αντιθέσεις μέσα στο εσωτερικό της Γερμανίας με φόντο την καπιταλιστική κρίση και τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί φυσικά την προφανή επιρροή της στο κοινοβούλιο, ιδίως στην AfD, προκειμένου να κατασκοπεύει και να υποκλέπτει ευαίσθητες πληροφορίες», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Υπηρεσιών Πληροφοριών της Bundestag, Μ. Χένριχμαν (CDU), στην εφημερίδα «Handelsblatt», και τόνισε ότι το Κρεμλίνο ενδιαφέρεται γι' αυτό το κόμμα μόνο για λόγους υβριδικού πολέμου.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας Γκ. Μάιερ (SPD) δήλωσε ότι διακρίνει μια «προδοτική πτυχή» στην AfD, που μάλιστα θα συνιστούσε λόγο να τεθεί εκτός νόμου.

«Εδώ και αρκετό καιρό (...) η AfD καταχράται το κοινοβουλευτικό της δικαίωμα να υποβάλλει Ερωτήσεις, προκειμένου να διερευνήσει συγκεκριμένα τις κρίσιμες υποδομές μας. Το ίδιο ισχύει και σε ομοσπονδιακό επίπεδο», δήλωσε ο Μάιερ και αναφέρθηκε σε επίμονα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των drones και τη δράση της γερμανικής αστυνομίας.

«Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για θέματα πληροφορικής, ψηφιακών υποδομών, μεταφοράς στρατιωτικού υλικού, εξοπλισμού της αστυνομίας, διαδικασίες ανίχνευσης και άμυνας από drones, υποδομές μεταφορών, ύδρευσης και ενεργειακού εφοδιασμού. Είναι σχεδόν αναπόφευκτη η εντύπωση ότι η AfD εργάζεται με βάση λίστα εντολών του Κρεμλίνου», είπε στην «Bild», για να συμπληρώσει ότι η AfD «ενδιαφέρεται σαφώς να διερευνά και να συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες με δομημένο τρόπο».

«Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο διαρρέουν πληροφορίες σχετικές με θέματα ασφάλειας», επεσήμανε.

Η πλειοψηφία αντιτίθεται στη στρατιωτική θητεία μέσω κλήρωσης

Οι περισσότεροι Γερμανοί αντιτίθενται στα σχέδια που επεξεργάζεται η συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD) υπό τον καγκελάριο Φρ. Μερτς για την επαναφορά μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας - μέσω κλήρωσης - η οποία είχε ανασταλεί το 2011, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ, και της πολεμικής προετοιμασίας για γενικευμένη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Οπως προκύπτει από δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης «Bild», το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί λάθος τη χρήση συστήματος κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι θα καλούνταν να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία.

Μόνο ένας στους πέντε έκρινε πως θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα, περίπου το 11% δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει και το 8% δεν απάντησε.

Ο υπουργός Αμυνας Μπ. Πιστόριους δήλωσε στην «Bild» πως εναπόκειται στο κοινοβούλιο η απόφαση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η στρατιωτική θητεία θα πρέπει να βασίζεται στην εθελοντική κατάταξη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, συμπλήρωσε. Ωστόσο, υπογράμμισε, μια ευρεία στρατολόγηση στη Γερμανία δεν θα περνούσε απαρατήρητη στη Ρωσία και θα λειτουργούσε ως «μέσο αποτροπής».