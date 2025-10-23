ΗΠΑ

Πιθανές κινητοποιήσεις από τους μουσικούς του Broadway

Το σωματείο των επαγγελματιών μουσικών του Broadway, «AFM Local 802» του «Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Σωματείου Μουσικών» (American Federation of Musicians - AFM) είναι έτοιμο για άμεση απεργιακή δράση εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργοδοτών, Broadway League, για νέες συμβάσεις εργασίας, έως σήμερα το πρωί, 23 Οκτωβρίου.

Παλεύουν για καλύτερους μισθούς, σταθερό πακέτο ιατροφαρμακευτικής ασφαλιστικής κάλυψης, εργασιακή ασφάλεια. Αντιμάχονται τα σχέδια των εκπροσώπων της εργοδοσίας, Broadway League, για μειώσεις μισθών, απειλές για περικοπές σε ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πιθανές απολύσεις.

Οι μουσικοί εργάζονται δίχως σύμβαση από τις 31/8/2025 και έχουν ήδη εγκρίνει το σωματείο να προχωρήσει σε απεργία όταν κριθεί απαραίτητο. Μία πιθανή απεργία αναμένεται να επηρεάσει 20 μεγάλες παραγωγές του Μπρόντγουεϊ σε θέατρα της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων οι παραστάσεις «Hamilton», «The Lion King» και «Wicked».