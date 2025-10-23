ΣΕΡΒΙΑ

Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε χτες το πρωί έξω από την έδρα της σερβικής Βουλής, στο, και συγκεκριμένα στον ιδιότυπο «καταυλισμό» τον οποίο έχουν στήσει από την άνοιξη υποστηρικτές της κυβέρνησης Βούτσιτς.

Σύμφωνα με τις αρχές, δράστης ήταν ένας 70χρονος που μέχρι τη συνταξιοδότησή του εργαζόταν στην κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και πήγε στον καταυλισμό με ένα μπιτόνι βενζίνη και σκοπό να τον πυρπολήσει. Ο 70χρονος φέρεται σε βίντεο να δηλώνει ότι «τον ενοχλούσε ο καταυλισμός που στήθηκε στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει».

Ενας 57χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και υποβλήθηκε σε επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να εκτιμάται σοβαρή αλλά σταθερή. Μετά τους πυροβολισμούς δύο σκηνές του καταυλισμού έπιασαν φωτιά, που ευτυχώς αντιμετωπίστηκε χωρίς να κινδυνεύσουν ζωές, ενώ ο 70χρονος συνελήφθη.

Από την πλευρά του ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς μίλησε για «τρομοκρατική ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε το επεισόδιο «αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφάρμοσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς». Γενικά η αντιπολίτευση και οι φοιτητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι ο καταυλισμός των οπαδών της κυβέρνησης είναι «ένα στρατόπεδο εγκληματικών στοιχείων που στήθηκε από το καθεστώς Βούτσιτς για εκφοβισμό όσων διαδηλώνουν εδώ και 11 μήνες κατά της διαφοράς και της αδιαφάνειας».