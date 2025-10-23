ΠΑΡΙΣΙ.- Νέα ληστεία σημειώθηκε σε γαλλικό μουσείο, λίγες μέρες μετά τη σοβαρή κλοπή στο Λούβρο. Αυτήν τη φορά στόχος έγινε το Μουσείο «Ντενί Ντιντερό» στη βορειοδυτική πόλη Λανγκρ, όπου βρέθηκε θρυμματισμένη γυάλινη προθήκη που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα, ενώ αρπάχτηκαν πάνω από 2.000 νομίσματα που κόπηκαν μεταξύ 1790 και 1840.

ΚΑΜΠΑΛΑ.- Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, από μετωπική σύγκρουση δύο λεωφορείων και καραμπόλα διερχόμενων ΙΧ, σημειώθηκε χτες σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο της Ουγκάντας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 48 ατόμων και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ της πρωτεύουσας Καμπάλα και της βόρειας πόλης Γκούλου.

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ.- Την ανάσχεση της ανάπτυξης της «υπερνοημοσύνης» «όσο δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση ότι μπορεί να αναπτυχθεί με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο» απαίτησαν χτες εκατοντάδες επιστήμονες, πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες κ.ά., στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του αμερικανικού μη κερδοσκοπικού ιδρύματος «Future of Life Institute». Ανάμεσά τους είναι ο νομπελίστας Φυσικής για το 2024 Στιούαρτ Ράσελ, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ Γιόσουα Μπέντζιο, ο ιδρυτής του ομίλου «Virgin» Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο πρώην στρατηγιστής του Προέδρου Τραμπ και πολιτικός σύμβουλος ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων Στιβ Μπάνον, η πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Σούζαν Ράις κ.λπ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Συνελήφθη αργά προχτές το βράδυ ο οδηγός ενός ΙΧ που έριξε το όχημά του στην εξωτερική πύλη του Λευκού Οίκου. Ο οδηγός έριξε το όχημα στην πύλη όπου βρίσκεται φυλάκιο της Secret Service, στη διεύθυνση 17th & E St, NW.

ΔΑΜΑΣΚΟΣ.- Συγκρούσεις ξέσπασαν μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην περιοχή Χαρέμ της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ της Συρίας, ανάμεσα σε συριακές δυνάμεις ασφαλείας και Γάλλους τζιχαντιστές. Σύμφωνα με το δίκτυο «Al Arabiya», οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να συλλάβουν δύο Γάλλους τζιχαντιστές μετά από αίτημα της Γαλλίας.