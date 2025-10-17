ΝΑΪΡΟΜΠΙ.- Τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων προκάλεσαν χτες τα πυρά αστυνομικών σε στάδιο στο Κασαράνι, όπου έγινε δημοσίως η τελετή κηδείας του πρώην πρωθυπουργού Ράιλα Οντίνγκα. Η ρίψη πυρών έγινε στη διάρκεια ταραχών και εκτός από τον θάνατο τεσσάρων ατόμων προκλήθηκε ο τραυματισμός αρκετών άλλων. Νωρίτερα, επεισόδια σημειώθηκαν και στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι όπου είχαν σπεύσει χιλιάδες υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού, που πέθανε στις 15/10 στην Ινδία στη διάρκεια επίσκεψης.

ΑΜΠΙΤΖΑΝ.- Η κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού απαγόρευσε χτες όλες τις διαδηλώσεις στη χώρα επικαλούμενη «λόγους ασφαλείας», μετά τις συλλήψεις 710 πολιτών για συμμετοχή σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο συγκέντρωσης ενόψει των προεδρικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- «Η Κίνα συνιστά τη μεγαλύτερη κρατική απειλή για την οικονομική ασφάλεια της Βρετανίας» δήλωσε χτες ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, Μάθιου Κόλινς, με αφορμή την απόφαση της βρετανικής εισαγγελίας να μην ασκήσει διώξεις σε Κινέζους υπηκόους για τη διενέργεια κατασκοπείας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ.- Περίπου 3.000 Βρετανοί πολίτες κινήθηκαν νομικά κατά της πολυεθνικής «Johnson & Johnson» για τα καρκινογόνα συστατικά βρεφικού ταλκ μετά την αποκάλυψη πως η κατασκευάστρια εταιρεία γνώριζε την επικινδυνότητα των συστατικών. Η πώληση του καρκινογόνου ταλκ σταμάτησε στη Βρετανία το 2023.

ΤΥΝΙΔΑ.- Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χτες στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης Γκαμπές της Τυνησίας, συμμετέχοντας σε μαζική πορεία. Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα για τη ρύπανση από την κρατική βιομηχανία φωσφορικού άλατος Chemical Group (CGT) κλιμακώνονται, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση του Προέδρου Καΐς Σάγεντ.