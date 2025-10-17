Παρασκευή 17 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΠΟ ΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ

ΝΑΪΡΟΜΠΙ.- Τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων προκάλεσαν χτες τα πυρά αστυνομικών σε στάδιο στο Κασαράνι, όπου έγινε δημοσίως η τελετή κηδείας του πρώην πρωθυπουργού Ράιλα Οντίνγκα. Η ρίψη πυρών έγινε στη διάρκεια ταραχών και εκτός από τον θάνατο τεσσάρων ατόμων προκλήθηκε ο τραυματισμός αρκετών άλλων. Νωρίτερα, επεισόδια σημειώθηκαν και στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι όπου είχαν σπεύσει χιλιάδες υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού, που πέθανε στις 15/10 στην Ινδία στη διάρκεια επίσκεψης.

ΑΜΠΙΤΖΑΝ.- Η κυβέρνηση της Ακτής Ελεφαντοστού απαγόρευσε χτες όλες τις διαδηλώσεις στη χώρα επικαλούμενη «λόγους ασφαλείας», μετά τις συλλήψεις 710 πολιτών για συμμετοχή σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο συγκέντρωσης ενόψει των προεδρικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- «Η Κίνα συνιστά τη μεγαλύτερη κρατική απειλή για την οικονομική ασφάλεια της Βρετανίας» δήλωσε χτες ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, Μάθιου Κόλινς, με αφορμή την απόφαση της βρετανικής εισαγγελίας να μην ασκήσει διώξεις σε Κινέζους υπηκόους για τη διενέργεια κατασκοπείας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ.- Περίπου 3.000 Βρετανοί πολίτες κινήθηκαν νομικά κατά της πολυεθνικής «Johnson & Johnson» για τα καρκινογόνα συστατικά βρεφικού ταλκ μετά την αποκάλυψη πως η κατασκευάστρια εταιρεία γνώριζε την επικινδυνότητα των συστατικών. Η πώληση του καρκινογόνου ταλκ σταμάτησε στη Βρετανία το 2023.

ΤΥΝΙΔΑ.- Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χτες στους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης Γκαμπές της Τυνησίας, συμμετέχοντας σε μαζική πορεία. Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα για τη ρύπανση από την κρατική βιομηχανία φωσφορικού άλατος Chemical Group (CGT) κλιμακώνονται, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση του Προέδρου Καΐς Σάγεντ.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Συνεχείς απειλές από ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται ο Γολγοθάς στη Γάζα
«Επέζησε» των προτάσεων μομφής η κυβέρνηση Λεκορνί
Εντολή Τραμπ για φονικές επιχειρήσεις από τη CIA
 Συνέχεια στις αντιπαραθέσεις Λευκού Οίκου - πανεπιστημίων
 Ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε μεγάλο κοίτασμα σπάνιων γαιών
 16.000 απολύσεις στη «Nestle»
 Δημοσκοπικό προβάδισμα Βίλντερς ενόψει των πρόωρων εκλογών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ