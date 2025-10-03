ΓΑΛΛΙΑ

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις σε πάνω από 200 πόλεις

Με συνθήματα όπως «Λεφτά για πανεπιστήμια και σχολεία, όχι για την αστυνομία και τον στρατό!»

Σεπροχώρησαν χτεςσε όλη τη, μενα έχουν προγραμματιστεί σε όλη την επικράτεια.

Συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν εκτός από την πρωτεύουσα σε πολλές άλλες πόλεις, από τη Ρεν μέχρι τη Μασσαλία και από την Μπορντό μέχρι τη Λιλ, με βασικά αιτήματα τη διασφάλιση αξιοπρεπών μισθών και συνθηκών εργασίας.

Επιπλέον, οι απεργοί και οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζονται μέσα και από τα παζάρια του νέου πρωθυπουργού Σ. Λεκορνί, που από μέρα σε μέρα θα παρουσιάσει την πρότασή του για το νέο υπουργικό συμβούλιο και το νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026.

Στο Παρίσι, το στίγμα έδωσαν και οι εργαζόμενοι στον Πύργο του Αϊφελ, που μετά από γενική τους συνέλευση αποφάσισαν με συντριπτικό ποσοστό να απεργήσουν και έτσι το αξιοθέατο έμεινε χτες κλειστό για τους επισκέπτες.

«Λεφτά για τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, όχι για την αστυνομία και τον στρατό!» διαδήλωσαν νέοι άνθρωποι στην πορεία στη Λυόν.

Στον χώρο της Εκπαίδευσης, σημαντικά ήταν τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία ειδικά στη Δευτεροβάθμια, ενώ σε Μονπελιέ, Ρεν, Μπορντό λύκεια τέλεσαν και υπό κατάληψη.





Εργαζόμενοι μονάδων παραγωγής όπου η εργοδοτική επίθεση κλιμακώνεται ολόπλευρα βρέθηκαν επίσης στην πρώτη γραμμή της χτεσινής κινητοποίησης: Οπως οι εργάτες στη(στην επαρχία Νορ του βορρά), που κατήγγειλαν τις μαζικές απολύσεις που ετοιμάζει η θυγατρική εταιρεία SKENA, μεθοδεύοντας ουσιαστικά το «λουκέτο» του συγκεκριμένου εργοστασίου, μέσα από την «αναδιάρθρωσή» του.

Συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ξεχώρισαν σε πολλές από τις συγκεντρώσεις, όπως αυτό στην Τουλούζη: «Palestine vivra, Palestine vaincra!» (Η Παλαιστίνη θα ζήσει - η Παλαιστίνη θα κερδίσει!).

Από τη μεριά τους οι αρχές δεν παρέλειψαν ξανά να απογειώσουν την κρατική καταστολή, ακροβολίζοντας χιλιάδες αστυνομικούς και χωροφύλακες, συνολικά 76.000 σε όλη τη χώρα...

Οσον αφορά το παζάρι για τη νέα κυβέρνηση και τις αντιλαϊκές της προτεραιότητες, αυτό συνεχίζεται με ένταση: Σήμερα αναμένεται στο Ματινιόν μεταξύ άλλων ξανά και αντιπροσωπεία του PS (Parti Socialiste). Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ έκρινε ότι οι τελευταίες προτάσεις του Λεκορνί βρίσκονται «μακριά από τις προσδοκίες» - με το PS στην πραγματικότητα να διεκδικεί μεγαλύτερη αναβάθμιση του ρόλου του στην αστική διαχείριση.

Η δε επικεφαλής της CGT, Σοφί Μπινέ, εξέφρασε κι αυτή «απογοήτευση» για τον Λεκορνί, επειδή καταθέτει προτάσεις με μέτρα «που εφαρμόζονται ήδη ή έχουν ήδη εφαρμοστεί», χαρακτηρίζοντάς τον «πρωθυπουργό της αντιγραφής και της επικόλλησης (προτάσεων)» - λες και υπήρχε ποτέ περίπτωση να κατέθεταν φιλολαϊκές προτάσεις οι δυνάμεις που εντείνουν την επίθεση για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.