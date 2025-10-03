ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Φονική επίθεση έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ

Θάνατο και τρόμο προκάλεσε χτες το πρωί η επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από την εβραϊκή συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Κράμπσαλ του Μάντσεστερ, ανήμερα της μεγαλύτερης ιουδαϊκής γιορτής, Yom Kippur («Μέρα Εξιλέωσης»).

Ο δράστης προκάλεσε τον θάνατο δύο ατόμων, προτού πέσει κι αυτός νεκρός από πυρά αστυνομικών. Προκάλεσε επίσης τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών ατόμων, που έκτοτε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι ένα ΙΧ έπεσε πάνω σε διερχόμενους περαστικούς.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία του Μάντσεστερ τρομοκρατική, ενώ στον τόπο της επίθεσης μεταφέρθηκε ομάδα πυροτεχνουργών προκειμένου να εξεταστούν ύποπτα ευρήματα. Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκε ελεγχόμενη έκρηξη σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από την τοποθεσία που είχε αποκλείσει η αστυνομία.

Η επίθεση ανάγκασε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να επιστρέψει εσπευσμένα από την Κοπεγχάγη, ώστε να συμμετάσχει σε έκτακτη συνεδρίαση της «Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων», COBRA.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ χαρακτήρισε το γεγονός «σοβαρό περιστατικό», προσθέτοντας ότι ο άμεσος κίνδυνος έχει αντιμετωπιστεί.