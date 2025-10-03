ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Δεκάδες θύματα και αμέτρητοι εγκλωβισμένοι

2025 The Associated Press. All

Μάχη με τον χρόνο έδιναν και χτες σωστικά συνεργεία που επιχειρούσαν στιςαναζητώντας επιζώντες κάτω από τα ερείπια κτιρίων που ισοπέδωσε ο ισχυρός σεισμόςο οποίος σημειώθηκε στη νήσο Σεμπού αργά το βράδυ της 30ής Σεπτέμβρη (τοπική ώρα).

Ειδικά σε περιοχές όπως η παραθαλάσσια πόλη Μπόγκο οι ζημιές ήταν τεράστιες, με δεδομένα το μικρό εστιακό βάθος της δόνησης (μόλις 11 χλμ.) και τα μηδαμινά μέτρα αντισεισμικής πρόληψης. Το λιμάνι της πόλης ουσιαστικά έχει καταστραφεί πλήρως, ενώ σχεδόν 90 κτίρια και άλλες 600 κατοικίες έχουν υποστεί τεράστιες, σχεδόν ολοκληρωτικές ζημιές. Μέχρι αργά χτες το απόγευμα οι νεκροί επίσημα ανέρχονταν σε 72 και οι τραυματίες ξεπερνούσαν τους 300, ενώ άγνωστος παρέμενε ο αριθμός των εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Το έργο της καταγραφής αλλά και της στήριξης των σεισμόπληκτων δυσχέραιναν τα τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο (π.χ. γέφυρες καταστράφηκαν), αλλά και οι εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Ραφαελίτο Αλεχάντρο, ο θάνατος των περισσότερων θυμάτων οφείλεται στο ότι «συνεθλίβησαν από τα συντρίμμια». Την κεντρική δόνηση ακολούθησαν πάνω από 300 μετασεισμοί, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων. Ολα αυτά ενώ μόλις την περασμένη βδομάδα πάνω από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το πέρασμα της καταιγίδας «Μπουαλόι» και του τυφώνα «Ραγκάσα».

Μάχη για τη διάσωση εγκλωβισμένων σε συντρίμμια δινόταν όμως και στην Ινδονησία, όπου επίσης το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Σουραμπάγια (της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας) και εστιακό βάθος περίπου 13,9 χλμ. Μόνο σε ένα διώροφο κτίριο ισλαμικού σχολείου οι αρχές εκτιμούσαν χτες ότι παρέμεναν παγιδευμένοι 59 μαθητές, αλλά «δεν εντοπίζονταν ίχνη ζωής»...