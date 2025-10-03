Παρασκευή 3 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΜΑΡΟΚΟ
Δύο νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τις διαδηλώσεις των νέων

Οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις νεαρών Μαροκινών συνεχίστηκαν χτες για πέμπτο 24ωρο, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να διαθέσει εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός νέου σταδίου για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου ενώ ο λαός στενάζει από τη φτώχεια, η νεολαία από την ανεργία και την ανεπάρκεια υποδομών σε Εκπαίδευση και Υγεία.

Το βράδυ της Τετάρτης, για πρώτη φορά από την έναρξη των μαζικών νεολαιίστικων κινητοποιήσεων αστυνομικά πυρά προκάλεσαν τον θάνατο δύο νεαρών διαδηλωτών στην περιοχή αλ Καλία, που βρίσκεται κοντά στο Αγκαντίρ.

Διαδηλωτές μιλώντας χτες στο BBC εξηγούσαν χαρακτηριστικά πως τα νοσοκομεία κυρίως στις επαρχιακές πόλεις της χώρας «μοιάζουν με φυλακές» καθώς είναι βρώμικα, αντιμετωπίζουν πολλές ελλείψεις σε αναλώσιμα και οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους πρέπει να δωροδοκήσουν τους φύλακες ασφαλείας ή τους νοσοκόμους για να καταφέρουν να τους δει γιατρός.

Κατά το διάστημα των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί 20 διαδηλωτές και έχουν συλληφθεί πάνω από 409 άτομα.

    

