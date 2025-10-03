Νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν

Νέο γύρο κυρώσεων επέβαλε την Τετάρτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Ιράν, με αφορμή την πρόσφατη επαναφορά κυρώσεων του ΟΗΕ που ίσχυαν προ 10ετίας, με σύσταση Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας (χώρες γνωστές ως Ε3), παρά τις έντονες αντιδράσεις και τη διαφοροποίηση της Ρωσίας (που δεν τις αναγνωρίζει).

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο ανακοίνωσε κυρώσεις σε 44 άτομα και οντότητες, αναφέροντας ότι σχετίζονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης απαγόρευση εξαγωγών σε άλλες 26 οντότητες.

Χτες, μετά την απόρριψη της επαναφοράς των διεθνών κυρώσεων από τον Ρώσο πρέσβη στον ΟΗΕ Β. Νεμπένζια, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μ. Ζαχάροβα χαρακτήρισε την επαναφορά των κυρώσεων «αποτέλεσμα χειραγώγησης» από τις Ε3, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα που αυτές προκαλούν «είναι από νομικής πλευράς άκυρα και δεν μπορούν να επιβάλουν καμία νομική υποχρέωση σε άλλα κράτη».

Τα μέτρα που επανήλθαν στις 27/9 περιλαμβάνουν επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ιράν και απαγόρευση απόκτησης τεχνολογίας για το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, σαρώνοντας τους τομείς του πετρελαίου και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.