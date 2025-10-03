Παρασκευή 3 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟ ΚΑΣΜΙΡ
Νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί μέχρι και χτες στη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία στο τμήμα του Κασμίρ που ελέγχει το Πακιστάν, όπου συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις εδώ και τέσσερις μέρες.

Οργανώσεις που καλούν στις διαδηλώσεις καταγγέλλουν τους τοπικούς εκπρόσωπους της κυβέρνησης Σαρίφ για διαφθορά, κατηγορώντας την ακόμα ότι αδιαφορεί για τις εκκλήσεις ενίσχυσης της φαρμακευτικής κάλυψης και της νοσοκομειακής περίθαλψης του πληθυσμού.

Μεγάλη ένταση επικράτησε την περασμένη Δευτέρα, όταν διαδηλωτές από όλη την περιοχή συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσά της, Μουζαφαραμπάντ.

Πλάνα που έκαναν τον γύρο του κόσμου έδειξαν δυνάμεις καταστολής να κάνουν χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν καταγγελίες για «εμπόδια» που αντιμετωπίζουν πλέον η τηλεφωνική αλλά και η διαδικτυακή σύνδεση της περιοχής με την υπόλοιπη χώρα.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής που θα εξετάσει τις συνθήκες στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα θύματα, με στελέχη της να εκφράζουν ετοιμότητα για επίλυση «των προβλημάτων των αδερφών μας από το Κασμίρ μέσω διαπραγματεύσεων».

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο πακιστανικό Κασμίρ απαρτίζουν ινδουιστές, που υποστηρίζουν ότι η κεντρική κυβέρνηση (στο Πακιστάν πλειοψηφούν θρησκευτικά οι μουσουλμάνοι) καταπιέζει ή / και παραβλέπει τις ιδιαίτερες παραδόσεις και ανάγκες τους. Ο έλεγχος του Κασμίρ αποτελεί μία από τις σοβαρότερες διαφορές Ινδίας - Πακιστάν εδώ και δεκαετίες. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφαση της ινδικής κυβέρνησης Μόντι το 2019 να καταργήσει το ειδικό καθεστώς αυτονομίας που μέχρι τότε ίσχυε για την ινδική πολιτεία Τζαμού - Κασμίρ (σύμφωνα με το άρθρο 370 του ινδικού Συντάγματος), προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στους μουσουλμάνους της περιοχής αλλά και την οργή του Ισλαμαμπάντ.

    
