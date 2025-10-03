Παρασκευή 3 Οχτώβρη 2025
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων με δερματικά κύτταρα

Ανθρώπινα έμβρυα σε πρώιμο στάδιο (έξι ημερών) με την επεξεργασία DNA δημιούργησαν γενετιστές από κύτταρα δέρματος και στη συνέχεια τα γονιμοποίησαν με σπέρμα. Η τεχνική που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «NATURE» θεωρητικά θα μπορούσε να ξεπεράσει την υπογονιμότητα που προκαλείται από την ηλικία ή τις ασθένειες χρησιμοποιώντας κύτταρα του σώματος ως αφετηρία για τη δημιουργία ζωής.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστήμης του Ορεγκον έκανε το επιτυχές εγχείρημα με τεχνική που θυμίζει εκείνη της κλωνοποίησης του πρώτου θηλαστικού (της προβατίνας Ντόλυ το 1996) και την ονόμασε «mitomeiosis», επιστημονικός νεολογισμός από τον συνδυασμό των λέξεων της μίτωσης και της μείωσης.

Κατάφεραν, όπως ανέφεραν στο άρθρο του περιοδικού «NATURE», τη δημιουργία 82 λειτουργικών ωαρίων.

    

