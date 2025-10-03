BASKET LEAGUE

Ανοίγει η αυλαία της νέας σεζόν

Με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για άλλη μια χρονιά να αποτελούν τα ακλόνητα φαβορί για να διεκδικήσουν μεταξύ τους τον τίτλο, η Basket League ανοίγει την αυλαία της για τη νέα σεζόν το Σαββατοκύριακο. Να σημειωθεί ότι καθώς στο νέο πρωτάθλημα θα πάρουν μέρος 13 ομάδες, κάθε αγωνιστική θα έχει ρεπό και μία απ' αυτές.

Πέρα από τους «αιώνιους», ΠΑΟΚ, Αρης και Προμηθέας Πάτρας θεωρούνται οι βασικοί «μνηστήρες» μιας θέσης στην τετράδα της βαθμολογίας, με Καρδίτσα και Πανιώνιο να θέλουν να μπουν «σφήνα» για τον ίδιο στόχο. Στις καινούργιες παρουσίες περιλαμβάνονται ο Ηρακλής, που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, και ο ΑΟ Μυκόνου, που θα δώσει το «παρών» για πρώτη φορά, μετά την εντυπωσιακή περσινή του πορεία στην Elite League.

Για την 1η αγωνιστική ο πρωταθλητής Ολυμπιακός αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο το Μαρούσι, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα με δύσκολη αποστολή στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό θα κάνει η ΑΕΚ, ενώ το δικό της ενδιαφέρον έχει η αθηναϊκή κόντρα μεταξύ Πανιωνίου και Περιστερίου στη Νέα Σμύρνη. Ρεπό στην πρεμιέρα θα έχει η Μύκονος. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Αύριο Σάββατο: Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ (16.00 - ΕΡΤ2), Καρδίτσα - Αρης (16.00 - EΡΤ Sports 1), Ηρακλής - Προμηθέας Πάτρας (19.00 - EΡΤ Sports 1), Πανιώνιος - Περιστέρι (19.30 - ΕΡΤ2).

Κυριακή 5/10: Μαρούσι - Ολυμπιακός (13.00 - ΕΡΤ2), Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (16.00 - ΕΡΤ2).