ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER

Δοκιμάζονται τα φαβορί

Οι εκτός έδρας δοκιμασίες των δύο φαβορί του φετινού πρωταθλήματος, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Premier χάντμπολ ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι», θέλοντας να συνεχίσουν νικηφόρα, αγωνίζονται στο κλειστό του Καματερού κόντρα στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, που βρίσκεται στην 3η θέση. Από την πλευρά τους οι «κιτρινόμαυροι» δοκιμάζονται στον Βύρωνα με αντίπαλο τον νεοφώτιστο Αθηναϊκό, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά την σεζόν και φιγουράρει 2ος στη βαθμολογία. Εκτός έδρας αποστολή περιμένει και τον ΠΑΟΚ, στην Αθήνα με αντίπαλο τον Δούκα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Αύριο Σάββατο: 16.30: Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας - Ολυμπιακός. 18.00: ΓΑΣ Κιλκίς - Φέρωνας, Ζαφειράκης Νάουσας - Δράμα, Αθηναϊκός - ΑΕΚ.

Κυριακή 5/10: Διομήδης - Βριλήσσια (17.00).

Δευτέρα 6/10: Δούκας - ΠΑΟΚ (16.45 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).