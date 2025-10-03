CHAMPIONS LEAGUE

Το πάλεψε ο Ολυμπιακός

Αν και πάλεψε για το καλύτερο, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα στο Λονδίνο από την Αρσεναλ με σκορ 2-0 (Μαρτινέλι 13', Σακά 90'+2) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Eτσι οι πρωταθλητές Ελλάδας, έχοντας έναν βαθμό από την 1η αγωνιστική (0-0 με την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»), βρίσκονται στην 29η θέση και εκτός πρώτης 24άδας, που δίνει το δικαίωμα για συνέχεια στη διοργάνωση.

Παρά την ήττα, το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν καλά απέναντι στην ισχυρή Αρσεναλ, ένα από τα φαβορί του φετινού Champions League, αφήνει αισιόδοξα μηνύματα για τις μελλοντικές υποχρεώσεις τους στη League Phase. Παρότι οι Αγγλοι άνοιξαν νωρίς το σκορ, ο Ολυμπιακός κατάφερε στη συνέχεια να ισορροπήσει, ο Τζολάκης με τις επεμβάσεις του τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι και η ελληνική ομάδα έφτασε κοντά στην ισοφάριση σε ορισμένες περιπτώσεις, με τον τερματοφύλακα της Αρσεναλ, Ράγια, να νικά τους Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Η επόμενη, 3η αγωνιστική επιφυλάσσει την πιο δύσκολη αποστολή για τον Ολυμπιακό στη League Phase, με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στις 21 Οκτώβρη στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου». Να σημειωθεί ότι για τη 2η αγωνιστική η καταλανική ομάδα υπέστη εντός έδρας ήττα 2-1 από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν.