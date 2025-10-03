ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Βατή κλήρωση για την Εθνική γυναικών

Αντιπάλους που θεωρούνται στα μέτρα της θα αντιμετωπίσει η Εθνική πόλο γυναικών στην α' φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας από 26 Γενάρη μέχρι 5 Φλεβάρη 2026. Οπως προέκυψε από τη χθεσινή κλήρωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τον καταρτισμό των ομίλων της α' φάσης, η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον 1ο όμιλο μαζί με τη Γαλλία, τη Σλοβακία και τη Γερμανία.

Θυμίζουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συμμετέχουν 16 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε 4 ομίλους των 4 ομάδων ο καθένας. Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη β' φάση. Ο 1ος και ο 3ος όμιλος θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον 5ο όμιλο, ο 2ος και ο 4ος θα σχηματίσουν τον 6ο, ενώ όλα τα αποτελέσματα από την α' φάση θα μεταφερθούν στη β'. Οι ομάδες που θα πάρουν την 1η και τη 2η θέση στους ομίλους της β' φάσης θα προκριθούν στα ημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και την 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5 έως 8.

Οι υπόλοιποι όμιλοι της α' φάσης:

2ος: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία.

3ος: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία.

4ος: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ.