SUPER LEAGUE

Συνέχεια με ντέρμπι στην Τούμπα

Το ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού δεσπόζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League, αυτό το Σαββατοκύριακο. Να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωσή της το πρωτάθλημα θα διακοπεί για περίπου δυο βδομάδες, λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στην Τούμπα, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός αναμετρούνται σε έναν αγώνα κομβικό για το σκηνικό της κορυφής. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να επανέλθει στις επιτυχίες μετά τα τελευταία στραβοπατήματα, ευελπιστώντας να ξαναβρεθεί στην κορυφή αλλά και να πάρει ψυχολογική τόνωση, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να διατηρηθούν 1οι και αήττητοι.

Δύσκολη αποστολή περιμένει τη συμπρωτοπόρο ΑΕΚ, που δοκιμάζεται απέναντι στην ανεβασμένη αγωνιστικά και ψυχολογικά Κηφισιά, στο ουδέτερο στάδιο του Περιστερίου, λόγω των ζητημάτων ανεύρεσης έδρας από την Κηφισιά.

Να καλύψει κι άλλο από το έδαφος που έχει χάσει στη βαθμολογία θέλει ο Παναθηναϊκός, με νέα νίκη (μετά απ' αυτή στο Αγρίνιο την προηγούμενη αγωνιστική), αυτήν τη φορά εντός έδρας, στο γήπεδο της Λεωφόρου, με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Κατά τ' άλλα, στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ «καίγεται» για τους τρεις βαθμούς υποδεχόμενο τον Αρη, που επίσης θέλει τη νίκη για να παραμείνει ψηλά, στη Λιβαδειά ο εντυπωσιακός φέτος Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, ενώ στη Λάρισα διεξάγεται το θεσσαλικό ντέρμπι μεταξύ ΑΕΛ και Βόλου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Αύριο Σάββατο: ΟΦΗ - Αρης (18.00 - Cosmote Sport 2), Πανσερραϊκός - Ατρόμητος (18.00 - Novasports Prime), ΑΕΛ - Βόλος (20.30 - Cosmote Sport 1).

Κυριακή 5/10: Κηφισιά - ΑΕΚ (18.00 - Cosmote Sport 1), Λεβαδειακός - Παναιτωλικός (18.00 - Novasports 2), ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (20.30 - Novasports Prime), Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (21.30 - Cosmote Sport 1).