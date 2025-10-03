EUROLEAGUE

Για το απόλυτο στο ξεκίνημα ο ΠΑΟ

Θέλοντας να κάνει το 2 στα 2 στη νέα σεζόν της Euroleague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο ΟΑΚΑ την Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime).

Οι «πράσινοι» προέρχονται από νίκη στο ίδιο γήπεδο επί της Μπάγερν Μονάχου (87-79) για την πρεμιέρα, και στον δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας αγώνα τους στοχεύουν σε επικράτηση και επί των Καταλανών. Οχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, αλλά και για να προστατεύσουν την έδρα τους και, βέβαια, να διατηρήσουν την ψυχολογία τους σε υψηλό επίπεδο ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους.

Θεωρητικά ο πήχης της δυσκολίας ανεβαίνει σε σχέση με την πρεμιέρα, όμως ο Παναθηναϊκός αποτελεί το φαβορί και στη δεύτερη αυτή αναμέτρηση της πρώτης βδομάδας. Στην αντίπερα όχθη, η Μπαρτσελόνα ήρθε στην Αθήνα θέλοντας να ρεφάρει την κακή εμφάνιση και ήττα 103-87 από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι για την 1η αγωνιστική, προκειμένου να μη μείνει πίσω βαθμολογικά με το «καλημέρα».

Στις δηλώσεις του μπροστά στο αποψινό ματς ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, έκανε λόγο για μια καινούργια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων, αλλά με τις δικές της ιδιαιτερότητες, στις οποίες οι παίκτες του είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν. Παραδέχτηκε ότι όπως και οι περισσότερες ομάδες στη Euroleague, έτσι και ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται ακόμα στον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, κάτι που όπως έχει αποδειχθεί αυξάνει τις «παγίδες» στα πρώτα ματς. Παρ' όλα αυτά - συμπλήρωσε - περιμένει απόψε να δει μια καλύτερη εικόνα, κυρίως αμυντικά, σε σχέση με τον αγώνα με την Μπάγερν, όπου οι «πράσινοι», ειδικά στο πρώτο μέρος, δεν απέφυγαν τα λάθη, δίνοντας δικαιώματα στους αντιπάλους τους.

Πρόσθετα ζητήματα απουσιών δεν έχουν προκύψει στον Παναθηναϊκό, με τον Αταμάν να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του.