1η ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ - ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Απεργούμε ενάντια στο νομοσχέδιο της εξόντωσης, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και αυξήσεις!

Η απογείωση της «ευελιξίας» και τα 13ωρα που φέρνει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η δουλειά όσο - όπως - όποτε θέλει η εργοδοσία, η θυσία της υγείας και της ίδιας της ζωής των εργαζομένων στον βωμό του κέρδους, που επιβεβαιώνεται και με τα κατά συρροή εργοδοτικά εγκλήματα των τελευταίων ημερών, συνθέτουν το κλίμα του πανεργατικού ξεσηκωμού μπροστά στην απεργία της 1ης Οκτώβρη σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ενας σταθμός στην αναμέτρηση με την εργοδοσία και την κυβέρνηση, που στόχος είναι να αποτελέσει εφαλτήριο κλιμάκωσης της πάλης, της αγωνιστικής διεκδίκησης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Καθώς μένουν πέντε μόλις μέρες μέχρι την απεργία εκατοντάδες είναι πρωτοβάθμια σωματεία, δεκάδες τα Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες που κορυφώνουν την πολύμορφη αγωνιστική δράση στους χώρους δουλειάς: Από περιοδείες και εξορμήσεις μέχρι και δυναμικές κινητοποιήσεις, όπως η απεργιακή μάχη που δόθηκε χτες στο λιμάνι του Πειραιά ως άμεση απάντηση στον θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη και η νέα απεργία σήμερα σε εργοστάσιο της Λαμίας, όπου σκοτώθηκε ένας ακόμα εργαζόμενος (βλ. επόμενες σελίδες).

Απεργιακό μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό!

Ταυτόχρονα, και με τη γενοκτονία πουνα κλιμακώνεται, τα συνδικάτα με την απεργία της Τετάρτης ενώνουν τη φωνή τους με τους εργάτες όλου του κόσμου, όπως με τουςκαι στέλνοντας ένα ακόμα ξεκάθαρο μήνυμα:απαιτούνναστον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό.

Αυτή η μάχη θα δοθεί από τα ξημερώματα της Τετάρτης, για να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, αλλά και για να πλημμυρίσουν πόλεις και χωριά στις απεργιακές συγκεντρώσεις: Στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, και συνολικά σε πάνω από 60 πόλεις σε όλη τη χώρα.

Δεμένα τα βαπόρια, «καθηλωμένα» τα αεροπλάνα

Δεμένα άλλωστε θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία.

Η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί επίσης σε συμμετοχή στην απεργία.

Τη Δευτέρα το συλλαλητήριο στη Νέα Ιωνία

Τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας πραγματοποιούν κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο και για την προπαγάνδιση της απεργίας και της συγκέντρωσης στα Προπύλαια.

Στην Κεντρική Μακεδονία

Το μήνυμα του απεργιακού ξεσηκωμού μεταφέρουν καθημερινά στους χώρους δουλειάς και τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, που για τη μέρα της απεργίας καλούν σε προσυγκεντρώσεις στις 9.45 π.μ., ως εξής:

Συμβολή Τσιμισκή - Αριστοτέλους: Σωματεία στους κλάδους του Εμπορίου, του Επισιτισμού, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, Σύλλογοι Αυτοαπασχολούμενων.

Συμβολή Βενιζέλου - Ερμού: Σωματεία στους κλάδους των Κατασκευών, των Μεταφορών, των Τροφίμων, της Χημικής Βιομηχανίας, της Ενέργειας και λοιπά σωματεία του ιδιωτικού τομέα.

Καρόλου Ντηλ και Ερμού: Σωματεία στον κλάδο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, Σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ.

Πλατεία Αγίας Σοφίας: Σωματεία στους κλάδους της Υγείας, των Εκπαιδευτικών, του Δημοσίου, Φοιτητικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι γονέων.

Στο πλαίσιο της πανκινητοποίησης, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων πραγματοποίησε χθες εξόρμηση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας logistics «Kuhne & Nagel» και των ναυτιλιακών «Maersk» και «Go Shipping». Στο επίκεντρο της συζήτησης με τους εργαζόμενους βρέθηκαν οι επιπτώσεις του νομοσχεδίου για το 13ωρο στην καθημερινότητά τους και την «ευελιξία» στα ωράρια που προσπαθεί να επιβάλει η εργοδοσία σε πολλά από τα πόστα. Πολλοί εργαζόμενοι γονείς στάθηκαν επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τα ωράρια - λάστιχο, την έλλειψη δομών και την ακρίβεια.

Με μαζική συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και σωματείων των Σερρών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ανοιχτή σύσκεψη στην πλατεία Ελευθερίας, με πρωτοβουλία των Σωματείων Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Εργατών Επεξεργασίας Μετάλλου. Τόσο εισηγητικά όσο και μέσα από τις παρεμβάσεις που έκαναν εκπρόσωποι των σωματείων και εργαζόμενοι από τον χώρο του Εμπορίου, από τον χώρο της ΔΕΥΑΣ, από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, από τον χώρο του Μετάλλου και από εκπαιδευτικούς, αναδείχθηκε η απόφαση των εργαζομένων η οργή και η αγανάκτηση για όσα βιώνουν να εκφραστεί με συμμετοχή στην απεργία, με κλιμάκωση του αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους.

Στη Δυτική Ελλάδα

Μαχητική παρέμβαση - κάλεσμα για την απεργία σε οικοδομές της Πάτρας πραγματοποίησε χτες το Συνδικάτο Οικοδόμων, συνεχίζοντας τη δράση του, με τους εργαζόμενους στον χώρο να μεταφέρουν την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια, για το μεροκάματο που δεν φτάνει, για το νομοσχέδιο της εξόντωσης.

Στη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων επεξεργασίας Μετάλλου έχει βρεθεί και το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο. Στις χτεσινές περιοδείες, εργαζόμενοι σημείωναν την αποφασιστικότητά τους να συμμετάσχουν μαζικά από χώρους δουλειάς στην απεργία.

Στη Ζάκυνθο καθημερινή είναι η παρουσία του κλαδικού Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων στους χώρους δουλειάς του τουρισμού, τόσο για την επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη και την απεργιακή συγκέντρωση (10.30 π.μ. πλατεία Αγίου Μάρκου), όσο και για τη Γενική εκλογοαπολογιστική του Συνέλευση, την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Απεργιακή προσυγκέντρωση για την Υγεία στην Καλαμάτα

Σε απεργιακή προσυγκέντρωση στις 9 π.μ. στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας (οδός Πλάτωνος), βάζοντας μπροστά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές Υγείας στον νομό, καλούν τα συνταξιουχικά σωματεία ΙΚΑ - ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ Τραπεζών και ΠΑΣΑΣ - ΔΕΗ (παράρτημα Πελοποννήσου) στη Μεσσηνία.