«HELLENIC TRAIN»

Δυόμισι χρόνια από τα Τέμπη, τιμωρεί όσους απαιτούν μέτρα ασφαλείας!

Αμεση η απάντηση από σωματεία σε όλη τη χώρα: Κάτω τα χέρια από τον συνδικαλιστή της ΔΕΣΚ Νίκο Τσακλίδη, να μπει τέλος στις διώξεις στον σιδηρόδρομο

Την καταδίκη τους για την πρόκληση της «Hellenic Train» να καλέσει σε απολογία τον Νίκο Τσακλίδη, εργαζόμενο, εκλεγμένο συνδικαλιστή της ΔΕΣΚ και συγγενή θύματος των Τεμπών, επειδή αρνήθηκε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας, εκφράζουν το ΠΑΜΕ και δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και σωματεία σε όλη τη χώρα. Απαιτούν να σταματήσουν εδώ και τώρα οι διώξεις στους αγωνιστές συνδικαλιστές στον σιδηρόδρομο.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Συνεχίζονται οι απαράδεκτες διώξεις στους εκλεγμένους συνδικαλιστές των σωματείων στον σιδηρόδρομο, οι οποίοι διεκδικούν μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό. Η "Hellenic Train", συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο που οδήγησε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών και αποθρασυμένη από την ατιμωρησία, όχι μόνο δεν τηρεί τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και επομένως για τους επιβάτες, αλλά τιμωρεί όσους απαιτούν να τηρηθούν.

Τα θρασίμια λοιπόν της διοίκησης κάλεσαν σε απολογία τον Νίκο Τσακλίδη, συνδικαλιστή της ΔΕΣΚ, εκλεγμένο στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στην "Hellenic Train" και συγγενή θύματος του εγκλήματος των Τεμπών, με την κατηγορία ότι "προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία" επειδή τόλμησε να απαιτήσει να τηρηθούν οι κανονισμοί ασφαλείας. Πρόκειται για την εργασία ζεύξης - απόζευξης βαγονιών και μηχανών, που σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας απαιτεί πάντα τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εργαζομένων. Ο συνάδελφός που είχε κινδυνεύσει στο παρελθόν από τη συγκεκριμένη εργασία, αρνήθηκε να την εκτελέσει μόνος του και δυόμισι μήνες μετά κι αμέσως μετά την εκλογή του στο ΔΣ, τον καλούν σε απολογία.

Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας

Η "υπηρεσιακή ανωμαλία" που επικαλούνται τα κοράκια της "Hellenic Train" δεν είναι άλλη από το "κόστος" που θα χρειαστεί για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας. Είναι η ίδια αιτία που προκάλεσε το έγκλημα των Τεμπών και οδηγεί σε χιλιάδες εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, όπως και το χθεσινό (σ.σ. προχθεσινό) σε επιβατικό πλοίο, όπου χάθηκε η ζωή ενός 20χρονου ναυτεργάτη. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι κόστος η τήρηση των μέτρων προστασίας, το σταθερό ωράριο, οι αξιοπρεπείς μισθοί και συνθήκες εργασίας, συνολικά οι ζωές μας.

Κυβέρνηση και εργοδοσία είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα βάλουν «τα κεφάλια μέσα»

Απαιτούμε να σταματήσει κάθε δίωξη για τον συνάδελφο. Να μη διανοηθούν να την συνεχίσουν. Καταγγέλλουμε την προσπάθεια προστασίας των υπευθύνων του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, τη χυδαιότητα της άρνησης στους συγγενείς ακόμα και για την εκταφή των ανθρώπων τους. Θα το πάμε μέχρι τέλους. Καλούμε τα σωματεία των εργαζομένων, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, να απαιτήσουν να σταματήσει κάθε δίωξη του συναδέλφου και οποιουδήποτε σηκώνει κεφάλι κόντρα στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών».

Να κάνουμε τη νύχτα μέρα για την επιτυχία της απεργίας!

Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους να κάνουν τη νύχτα μέρα για να δοθεί μαζική αποφασιστική απάντηση στην εγκληματική πολιτική, την ημέρα της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, την 1η Οκτώβρη, απαιτώντας:

- Να αποσυρθεί το εκτρωματικό νομοσχέδιο για το 13ωρο και τη γενίκευση της ευελιξίας που θα μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών.

- Τήρηση και διεύρυνση των μέτρων προστασίας υγείας και ασφάλειας.

- 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με σταθερό εργάσιμο χρόνο και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς.

Αμεση καταδίκη σε όλη την Ελλάδα

Ακαριαία ήταν η αντίδραση που προκάλεσε η χυδαία στάση της εταιρείας, με Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία σε όλη τη χώρα να χαρακτηρίζουν ντροπή και αίσχος την προσπάθεια εκφοβισμού του εργαζόμενου.

Καταγγέλλουν ότι αυτό που ενόχλησε την επιχείρηση είναι πως ο συγκεκριμένος εργαζόμενος πρωτοστατεί, μαζί με τους συναδέλφους του, στη διεκδίκηση μέτρων ασφάλειας και πρόληψης, στην αποκάλυψη των ευθυνών της επιχείρησης, τόσο για το έγκλημα στα Τέμπη, όσο και σε άλλα «μικρά» και μεγάλα ατυχήματα.

Την απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος του συνδικαλιστή εκφράζουν με ανακοινώσεις τους μεταξύ άλλων οι εξής:

Εργατικά Κέντρα: Πάτρας, Εύβοιας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Ημαθίας «Γεώργιος Βουτυράς», Λαμίας, Τρικάλων.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων Νοσοκομειακών Γιατρών, Συνταξιούχων ΙΚΑ.

Σωματεία: Μετάλλου Αττικής, Νοσοκομείου Νίκαιας, «Cosmote - E-Value» Αττικής, Ιδ. Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, «PFIZER HELLAS», Φαρμάκου Κ. Μακεδονίας, Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας, ΣΕΤΕΠΕ, ΣΕΤΗΠ, «WOLT» Κ. Μακεδονίας, Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, Λογιστών Ν. Θεσσαλονίκης, «Σκλαβενίτη» Β. Ελλάδας, «Μασούτη» Β. Ελλάδας, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), Πωλητών - Οδηγών & Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών & Τυποποιημένων Τροφίμων Β. Ελλάδας, «ΤΣΑΝΤΑΛΗ», Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδας, «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ», Γ. Καλλιμάνη ΑΕ, «COCA COLA 3E» Θεσσαλονίκης, Σουρωτής, Τροφίμων και Ποτών Μαγνησίας, Εργατοϋπαλλήλων ΜΠΟΥΤΑΡΗ, Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Ηλεκτροτεχνιτών Βορείου Ελλάδος, Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, Υπουργείου Γεωργίας Μακεδονίας - Θράκης, Οικοδόμων Νάουσας, Τροφίμων Ποτών Ημαθίας - Πέλλας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας - Πέλλας, Οικοδόμων Ηρακλείου, Τροφίμων - Ποτών Μεσσηνίας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ξάνθης.