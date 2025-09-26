Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Κομμουνιστικές Νεολαίες από όλο τον κόσμο στο πλευρό των απεργών

RIZOSPASTIS

Συνάντηση με τους απεργούς είχαν 35 αντιπροσωπείες από τις Κομμουνιστικές Νεολαίες από όλο τον κόσμο, που αυτές τις μέρες βρίσκονται στην Αθήνα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή».

Οι αντιπροσωπείες συναντήθηκαν χθες στο λιμάνι με τους συνδικαλιστές της ΠΕΜΕΝ, του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αλλά και της ΑΕΝ Ασπροπύργου.

Εκεί, ο Μανώλης Κουτάντες, μέλος του ΔΣ της ΠΕΜΕΝ ενημέρωσε τους νέους κομμουνιστές για τον λόγο της απεργίας, τονίζοντας ως σημαντικό στοιχείο ότι αυτή ξεκίνησε από το πλήρωμα και τα Σωματεία, κόντρα στην ΠΝΟ, που, με τη στάση της, έδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι συνεργάτης των εφοπλιστών.

Με τη σειρά του, ο Φίλιππος Αγαλιώτης, μέλος του ΔΣ της ΑΕΝ Ασπροπύργου, ανέφερε ότι η θέση των σπουδαστών είναι πλάι στους εργάτες συναδέλφους τους. «Στη θέση του 20χρονου, θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς», σημείωσε και εξήγησε ότι μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει κανονική εργασία στα καράβια.

    

