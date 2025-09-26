ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ!

Καθολική απεργία στο λιμάνι του Πειραιά, δεν έλυσε κάβος στην ακτοπλοΐα

Η οργή μετατρέπεται σε διεκδίκηση: «Ως εδώ! Στην πρώτη γραμμή ο αγώνας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα και ασφάλεια»

Καθολική ήταν η συμμετοχή των ναυτεργατών σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά στη χθεσινή 24ωρη απεργία που κήρυξαν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», μετά το προχθεσινό θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» με θύμα έναν 20χρονο ναυτικό, που έχασε τη ζωή του εν πλω στο πλοίο «Blue Star Χίος».

Απεργία κήρυξε χθες και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, αντιπροσωπεία του οποίου βρέθηκε στο πλευρό των ναυτεργατών, όπως και εκπρόσωποι σωματείων από όλη την περιοχή. Την απεργία στήριξε και ο σπουδαστικός Σύλλογος ΑΕΝ Ασπροπύργου, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας. Μάλιστα ο νέος που σκοτώθηκε ήταν πρωτόμπαρκος, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για την εκπαίδευσή που είχε λάβει, όπως φαίνεται από ιδιωτική σχολή, ώστε να αντεπεξέλθει στο πρώτο αυτό μπάρκο.

Στη συγκέντρωση που έγινε μπροστά στο αιματοβαμμένο βαπόρι παρευρέθηκαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, και Νίκος Αμπατιέλος, μέλος της ΚΕ.

«Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών!» ήταν το σύνθημα που αντηχούσε από τα ξημερώματα στο λιμάνι, με τους ναυτεργάτες να οργανώνουν την απεργιακή περιφρούρηση.

Με τις καρδιές να ραγίζουν για το παλικάρι που ξεκίνησε τη δουλειά στη θάλασσα και μέσα στις πρώτες βδομάδες χάθηκε σε ένα ακόμα εργοδοτικό - εφοπλιστικό έγκλημα, ιδιαίτερες ήταν οι εικόνες με επιβάτες που έφταναν στο λιμάνι για να ταξιδέψουν, καθώς οι εταιρείες δεν τους είχαν ειδοποιήσει για την απεργία. Οταν ενημερώνονταν από τους απεργούς ότι κανένα βαπόρι δεν φεύγει, όχι μόνο δεν διαμαρτύρονταν αλλά κοντοστέκονταν και συνομιλούσαν μαζί τους, τόσο για το εργοδοτικό έγκλημα όσο και για την ανάγκη για μέτρα υγείας και ασφάλειας στη θάλασσα, γενικότερα στους χώρους δουλειάς.

Οι απεργοί με την αγωνιστική τους στάση, με την άμεση απόφαση που πήραν μόλις έγινε γνωστό το «ατύχημα», ξεκαθάρισαν ότι η χθεσινή απεργία δεν ήταν μόνο ένας αναγκαίος φόρος τιμής στον αδικοχαμένο νέο εργάτη αλλά και υπόσχεση πάλης για μέτρα ασφαλείας, για ωράρια και ΣΣΕ, «για να μη θρηνούμε θύματα».

Ετσι και έγινε: Η απεργία μετατράπηκε σε βήμα αναμέτρησης με την εφοπλιστική ασυδοσία, που με τις πλάτες του κράτους και της κυβέρνησης έχει μετατρέψει τα βαπόρια σε αρένες θανάτου. Μόλις πρόσφατα, άλλωστε, σε άλλο πλοίο, στην Πάτρα, εργαζόμενη έπεσε νεκρή στον καταπέλτη όταν μια νταλίκα πέρασε από πάνω της. Μάλιστα, ακόμα και προχθές τη νύχτα τα σωματεία πραγματοποίησαν παρέμβαση στο Πέραμα, όπου σε υπό συντήρηση πλοίο ναυτεργάτης κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτροπληξία και κατέληξε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Στο επίκεντρο του αγώνα βρίσκεται η εντατικοποίηση της δουλειάς, που οδηγεί σε τέτοια «ατυχήματα», με την απεργία να δίνει το στίγμα: «Τέρμα! Ως εδώ! Αποφασιστικά, οργανωμένα, όλοι οι ναυτεργάτες να παλέψουν για μέτρα υγείας και ασφάλειας».

Αυτοί λένε για «θάλασσα από ευκαιρίες» και εμείς έχουμε μια «θάλασσα κηδείες»

Τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στα υπέργηρα βαπόρια και την ανεπάρκεια μέτρων υγείας και ασφάλειας μετέφεραν με τις ομιλίες τους στην απεργιακή συγκέντρωση ο Αγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», και ο Αποστόλης Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ.

«Εχασε τη ζωή του ένας ακόμα ναυτικός κάτω από τις συνθήκες της εντατικοποίησης, που επιδρούν σε μια σειρά πλευρές της εργασίας στα πλοία. Θα είμαστε εδώ και δίνουμε μια υπόσχεση: Θα παλέψουμε για να τηρούνται όλα τα μέτρα, για να γυρνάμε σπίτι μας κάθε μέρα ζωντανοί!», ανέφερε ο Αγγ. Γαλανόπουλος.

Μίλησε για τα υποσυντήρητα και υπέργηρα πλοία, για το κυνήγι του κέρδους των εφοπλιστών που οδηγεί σε 14ωρα, 15ωρα, 16ωρα,«με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρους, όπως με την ναυτεργάτρια που σκοτώθηκε στο πλοίο στην Πάτρα».

Ο Απ. Κυπραίος ανέδειξε τις τεράστιες ευθύνες που έχουν διαχρονικά το κράτος και οι κυβερνήσεις, κάνοντας ξεδιάντροπα τις πλάτες στους εφοπλιστές. Οπως είπε, «πριν λίγες μέρες ακούσαμε τον υπουργό Ναυτιλίας να καλεί σε σποτάκι τους νέους σε μια "θάλασσα ευκαιρίες", ενώ εμείς έχουμε μια θάλασσα κηδείες».

«Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά δεν μένει θεατής απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και καταστάσεις», τόνισε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, και μετέφερε ότι στόχος είναι να «νεκρώσει» το λιμάνι του Πειραιά την 1η Οκτώβρη. Αλλωστε, ειδικά το λιμάνι έχει πείρα από απεργίες για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, στις οποίες συντονίστηκαν όλοι οι κλάδοι: Λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, εργάτες στη Ζώνη. Και σημείωσε ότι σε αυτήν τη ρότα θα συνεχίσει να πρωτοστατεί το Εργατικό Κέντρο, παρά τα όποια εμπόδια επιχειρούν να βάλουν συνδικαλιστές της μειοψηφίας, όπως έκαναν και με τη χθεσινή απεργία.

Τις συνθήκες σε έναν διαρκή «κίνδυνο - θάνατο» που αντιμετωπίζουν ειδικά οι σπουδαστές μετέφερε εκ μέρους του Συλλόγου ΑΕΝ Ασπροπύργου ο Φ. Αγαλιώτης. «Είναι καταστάσεις που τις βιώνουμε στα εκπαιδευτικά μας ταξίδια από την πρώτη μέρα. Από την ώρα που ανεβαίνουμε στη σκάλα, μας δίνουν τη φόρμα και ξεκινάμε τη δουλειά ήλιο με ήλιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν εκπαιδεύονται σωστά για να είναι ασφαλείς στη θάλασσα. «Απαιτούμε μέτρα για σπουδές και δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια», τόνισε, με τους συγκεντρωμένους απεργούς να βροντοφωνάζουν «Σπουδαστές - ναυτικοί, μια γροθιά και μια φωνή».

Περήφανη η στάση των ναυτεργατών, ντροπιαστική η πλειοψηφία της ΠΝΟ

Την καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών στην απεργία και ιδιαίτερα τη συγκινητική στάση του κόσμου, «που στάθηκε στο πλευρό μας, παρόλο που με ευθύνη των ακτοπλοϊκών εταιρειών δεν είχε ενημερωθεί και έφτασε σήμερα στο λιμάνι για να ταξιδέψει», χαιρετίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα δύο ναυτεργατικά σωματεία.

Παράλληλα καταγγέλλουν ως ελεεινή και ντροπιαστική τη στάση της πλειοψηφίας της ΠΝΟ, «που δεν έβγαλε καν απόφαση συμμετοχής στη σημερινή απεργία, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι είναι στην υπηρεσία των εφοπλιστών. Σήμερα, ημέρα απεργίας και ημέρα οργής για τον τραγικό θανάτου του συνάδελφου μας, η ΠΝΟ επέλεξε να διαφημίζει στο site της ότι σήμερα 25 Σεπτεμβρίου είναι ..."Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας"! Από τη μία ούτε κουβέντα για την απεργία και από την άλλη "ζήτω η παγκόσμια ναυτιλία"!».

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Τη μαζική και μαχητική απεργία χαιρέτισε και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι δόθηκε βροντερή απάντηση: «Δεν θα αφήσουμε άλλο το αίμα μας να ρέει στα γκαράζ, στα μηχανοστάσια, στις γέφυρες, στα λιμάνια και στα ναυπηγεία για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι εφοπλιστές».

Και, μιλώντας για το μακελειό στους χώρους δουλειάς, τονίζει ότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει «από την οργάνωση, τη συσπείρωση και την πάλη ενάντια στην πολιτική που δολοφονεί».

Σημειώνει δε τις ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία «θριαμβολογεί για την καπιταλιστική ανάπτυξη, που είναι βουτηγμένη στο αίμα και στον ιδρώτα των εργαζομένων».

Και που σαν να μην έφτανε αυτή η κατάσταση, πατώντας στο έδαφος που έστρωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και με βάση τις Οδηγίες της ΕΕ φέρνει το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο.

«Τώρα απαιτείται να δυναμώσουμε τον αγώνα. Οι εργάτες απ' άκρη σ' άκρη σ' όλο το λιμάνι, σ' όλο τον Πειραιά, σ' όλη τη χώρα! Δεν δεχόμαστε να ζούμε καθημερινά σε μια κοιλάδα των Τεμπών!», ξεκαθαρίζει το Εργατικό Κέντρο, καλώντας όλα τα σωματεία σε συγκρότηση επιτροπής δράσης που θα «οργώσει» τους χώρους δουλειάς, θα καταγράψει τις εγκληματικές ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας, και με τα σωματεία στην πρώτη γραμμή θα οργανώνονται συνελεύσεις, εξορμήσεις, περιοδείες.

«Ο στόχος είναι ένας: Να μη μείνει χώρος δουλειάς χωρίς φωνή, να μη μείνει εργάτης ανοργάνωτος, να χτιστεί ένα μαχητικό, συντονισμένο εργατικό κίνημα ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των εφοπλιστών και των μονοπωλίων», καταλήγει το Εργατικό Κέντρο, καλώντας στην απεργία της 1ης Οκτώβρη.