Οι προσυγκεντρώσεις στην Αθήνα

Οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και φορέων στην Αθήνα για την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια θα γίνουν στις 9.30 π.μ. στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος: Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα Εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αθήνας, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

Πλατεία Κοραή: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.

Πούλμαν από γειτονιές

Πούλμαν για τη μετάβαση στην απεργιακή συγκέντρωση, θα ξεκινήσουν από: Κόκκινο Μύλο (8.45 π.μ., τριγωνική πλατεία), Μενίδι (8.30 π.μ., πλατεία Καράβου), Ολυμπιακό Χωριό (8.15 π.μ., Κακλαμανάκη 21).