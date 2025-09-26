ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗ ΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Δύο ακόμα νεκροί χθες στο κυνήγι του μεροκάματου και του ενσήμου

Χθες το πρωί ένας ακόμη εργάτης σκοτώθηκε, αυτήν τη φορά στοόπου δούλευε ωςΕκεί, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,

Από την πρώτη στιγμή στο χώρο του δυστυχήματος βρέθηκαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Φθιώτιδας, του Σωματείου Εργαζομένων της EZA και του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, απαιτώντας απαντήσεις για τον θάνατο του συναδέλφου τους, αλλά και να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων εξέφρασαν μάλιστα τον έντονο προβληματισμό τους για τα μέτρα ασφαλείας στη δεξαμενή του βιολογικού καθαρισμού.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να συνηθίσουμε τη μακάβρια φράση "άλλος ένας νεκρός εργάτης". Την έχουμε πει πολλές φορές, ως εδώ!», τονίζει το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, που προκήρυξε και απεργία στην επιχείρηση για σήμερα, Παρασκευή.

Κάτω από την πίεση, μάλιστα, που άσκησε η παρουσία των συνδικάτων, η παραγωγή στο εργοστάσιο σταμάτησε, με την εργοδοσία να κρατάει εντός του χώρου τους εργαζόμενους της απογευματινής βάρδιας, προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους των συνδικάτων. Τελικά, οι εκπρόσωποι των συνδικάτων μίλησαν στους εργαζόμενους στην πύλη κατά την αποχώρησή τους, δηλώνοντάς τη στήριξή τους, και καλώντας να παλέψουν για να μη γίνει κανονικότητα το να μην επιστρέφουν στο σπίτι οι εργάτες από το μεροκάματο.

Ενώ, με την παρέμβασή τους, τα συνδικάτα πέτυχαν να γίνει συνάντηση με την εργοδοσία σήμερα Παρασκευή, προκειμένου να τεθούν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας και συνολικότερα οι συνθήκες εργασίας.

«Το τραγικό αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί στα θύματα που μετρά η εργατική τάξη για τα κέρδη των αφεντικών. Ολα αυτά μάλιστα τη στιγμή, που η κυβέρνηση φέρνει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο της εξόντωσης και τις εξάντλησης, με 13 ώρες δουλειάς τη μέρα που θα πολλαπλασιάσει τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα», τονίζει το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, καλώντας σε ξεσηκωμό.

Με τη σημερινή απεργία, το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Φθιώτιδας διεκδικεί συγκεκριμένα:

- Πλήρη έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος.

- Με ευθύνη της «3Ε Coca cola» άμεση και πλήρη αποζημίωση της οικογένειας του συναδέλφου.

- Αμεσα σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με τον σχετικό νόμο που προβλέπει τη συμμετοχή του Σωματείου των εργαζομένων.

- Εφόσον συσταθεί, να καταγράφουν το σύνολο των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας και σύμφωνα με την αμεσότητα των παρεμβάσεων, που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, με σχετικό χρονοδιάγραμμα, ευθύνη της εταιρείας και έλεγχο από την Επιτροπή, να υλοποιούνται οι εργασίες.

- Κατάργηση του απαράδεκτου σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών που ακμάζει μέσα στην «3Ε».

- Ολοι οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες στο εργοστάσιο «Τσακίρης» της «3Ε» στην Αταλάντη να απορροφηθούν απευθείας από την εταιρεία με σύμβαση αορίστου χρόνου, πλήρες ωράριο, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

- Αναγνώριση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παραχώρηση χώρου από την εταιρεία για τη λειτουργία του Σωματείου, διευκόλυνση των συνδικαλιστικών οργανώσεων του νομού και του Κλάδου για προγραμματισμένες ενημερώσεις και συζητήσεις μέσα στον χώρο διαλείμματος.

Λάρισα: 70 χρόνων στην οικοδομή και από εκεί στον θάνατο

Σε συνέχεια των κατά συρροή εργοδοτικών εγκλημάτων, ένας 70χρονος εργαζόμενος που αντί να απολαμβάνει τη σύνταξή του αναγκαζόταν να δουλέψει για να μαζέψει τα τελευταία του ένσημα και να βγει στη σύνταξη, πέθανε στη Λάρισα, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Ο εργαζόμενος πριν από μερικές μέρες έπαθε ανακοπή εν ώρα εργασίας και έπεσε από σκάλα σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις Νέες Καρυές Λάρισας, όπου και εργαζόταν.

«Ετσι κτίζονται τα "Ελ Ντοράντο" της "πράσινης ανάπτυξης" και Ενέργειας! Αυτή είναι η "διευκόλυνση" που προτείνει το νέο αντεργατικό τερατούργημα, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον θάνατο. Αυτό το άθλιο μέλλον θέλουν να μας ετοιμάσουν, να δουλεύουμε μέχρι θανάτου, για να κερδίζουν τα αφεντικά», καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Λάρισας με αφορμή το νέο εργοδοτικό έγκλημα.

Καταγγέλλει πως «η κυβέρνηση, όπως όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και η εργοδοσία φέρουν όλη την ευθύνη για τα εγκλήματα στους χώρους εργασίας. Για τα ελλιπή μέτρα προστασίας, με τα μνημόνια έχουν καταργήσει τις Μεικτές Επιτροπές Ελέγχου, οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας δεν έχουν το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε να φτάνουν σε όλους τους χώρους για να κάνουν ελέγχους. Θέλουν την εργοδοσία να "δουλεύει" ανενόχλητη, να κάνει ό,τι θέλει και αυτό το έχουν βαφτίσει "δημοκρατία". Να σακατευόμαστε και να πεθαίνουμε για τα κέρδη των λίγων».

«Δεν θα επιτρέψουμε εμείς και τα παιδιά μας να ζούμε σαν σύγχρονοι σκλάβοι», υπογραμμίζει το Συνδικάτο και καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να δώσουν μαχητική απάντηση με τη συμμετοχή τους στην απεργιακή συγκέντρωση την 1η Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία Λάρισας.