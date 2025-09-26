«Παγίδες» θανάτου

Ενα ακόμα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» συνέβη χθες αργά το μεσημέρι στην εταιρεία ΠΟΚΑΣ στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλους σάκους με ασβέστη βάρους τόνων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά κατάγματα στα άκρα, στη μέση κ.λπ. Ο εργάτης μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ την άμεση διαλεύκανση των αιτιών απαιτεί το Σωματείο Εργαζομένων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες, Καταστήματα και ΑΕ ν. Αρκαδίας.

Στην Κρήτη, 30χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά χθες στις Μέλαμπες όταν χτυπήθηκε από το ρεύμα κατά τη διάρκεια χειρισμού μηχανήματος κομπρεσέρ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο εργάτης μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας, με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη.

Και η μαύρη λίστα δεν έχει τέλος, καθώς την περασμένη βδομάδα τραυματίστηκε εργαζόμενος στο υπόγειο του Εφετείου στην Αθήνα, όπου στεγάζεται το αρχείο του πρώην Ειρηνοδικείου, με τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας να τονίζει ότι πρόκειται για «προαναγγελθέν ατύχημα». Συγκεκριμένα, κατά την προσπάθεια του εργαζόμενου να ανοίξει την κινητή αρχειοθήκη αποκολλήθηκε το τιμόνι της, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει και να τραυματιστεί, σπάζοντας τον καρπό του.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για εγκαταστάσεις ελλιπώς έως καθόλου συντηρημένες, μεταλλικά ράφια στηριζόμενα στον αέρα, γυμνά καλώδια κ.λπ., παρά τις συνεχείς οχλήσεις για την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων.