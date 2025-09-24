Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
Απαιτούν προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν χτες το μεσημέρι οι τραυματιοφορείς στο πλαίσιο στάσης εργασίας που είχε προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ, ενώ με αποφάσεις βρέθηκαν στο πλευρό τους Σωματεία Εργαζομένων Νοσοκομείων όπως «Θριάσιο», «Ευαγγελισμός», ΠΑΓΝΗ κ.ά. Οι τραυματιοφορείς απαιτούν να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αυξήσεις στους μισθούς και επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας επιδόθηκε ακόμα μια φορά σε επικοινωνιακά σόου, με τον υπουργό Αδ. Γεωργιάδη να κατεβαίνει στη συγκέντρωση και να βαφτίζει το ...κρέας ψάρι λέγοντας π.χ. ότι «προκηρύξαμε 500 θέσεις, πήραμε 300, θα έρθουν και 200». Τι δεν είπε; Οι 300 και οι άλλοι 200 είναι άνθρωποι άνω των 50 ετών, με πολλούς απ' αυτούς να έχουν ήδη προβλήματα υγείας και αναγκάζονται να σπρώχνουν φορεία, να σηκώνουν βάρη κ.α. επιβαρύνοντας την υγεία τους, χωρίς εκπαίδευση, για ένα κομμάτι ψωμί.

Στο μεταξύ, βέβαια, τα κενά σε τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου, σύμφωνα με τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα των νοσοκομείων, ξεπερνούν τα 2.500, στα περισσότερα νοσοκομεία πάνω από το 50% των οργανικών θέσεων είναι κενές, ενώ οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες!

    

