ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Με πολύμορφες δράσεις συνεχίζεται ο αγώνας επιβίωσης

INTIME NEWS

Στο φόντο των προβλημάτων τους που οξύνονται από την πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που τους τσακίζει το εισόδημα, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν πολύμορφα τον αγώνα για την επιβίωσή τους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παίρνοντας λοιπόν τη σκυτάλη από το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο στον Ε-65 την προηγούμενη εβδομάδα, αυτές τις μέρες οργανώνονται συλλαλητήρια, μηχανοκίνητες πορείες και άλλες δράσεις από τους Αγροτικούς Συλλόγους στην ύπαιθρο της χώρας.

Στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές πώλησης των προϊόντων τους, οι ανύπαρκτες αποζημιώσεις από καιρικά φαινόμενα, η έλλειψη έργων υποδομής, η περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού κ.ά. προστίθενται πλέον και η απληρωσιά με ευθύνη της κυβέρνησης, αφού τους στερεί όσα δικαιούνται από προγράμματα και αποζημιώσεις. Την ίδια στιγμή μαίνεται η εξάπλωση της ευλογιάς, που με ευθύνη του κράτους οδηγεί χιλιάδες κτηνοτρόφους στον αφανισμό.

Ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς

Ειδικά απέναντι στην ευλογιά που τους ξεκληρίζει, οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι χαρακτηρίζουν τα μέτρα της κυβέρνησης ελλιπή, καθυστερημένα και ότι παίρνονται με μοναδικό κριτήριο τη λογική του «κόστους - οφέλους».

Ζητώντας ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου και ουσιαστικές αποζημιώσεις για το 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί όσοι θανάτωσαν τα κοπάδια τους, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της επαρχίας Ελασσόνας θα πραγματοποιήσουνέπειτα από την απόφαση που πήραν μέσα από τους

Με την κινητοποίησή τους διεκδικούν ανάμεσα σε άλλα «να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς με πρώτο και βασικότερο την πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με μόνιμο κτηνιατρικό και βοηθητικό προσωπικό με κατεπείγουσες διαδικασίες. Να εξασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές, να οργανωθούν από τις κρατικές υπηρεσίες μια σειρά από απαραίτητα μέτρα όπως απολυμάνσεις, σκάψιμο τάφρων, δωρεάν χορήγηση απολυμαντικών στους κτηνοτρόφους, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας στην παραγωγή, στην προμήθεια και διακίνηση των ζωοτροφών, στη διακίνηση ζώων, στα σφαγεία κ.λπ.

Να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, για να αποφασιστεί με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους ο εμβολιασμός των ζώων και αυτός να πραγματοποιηθεί από τις κρατικές υπηρεσίες.

Να πληρωθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι τις αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς που έπαθαν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, να υπάρξει επιπλέον ενίσχυση που να αναπληρώνει το χαμένο τους εισόδημα για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να ανακτήσουν τα κοπάδια τους».

Αύριο στα Γρεβενά

Μηχανοκίνητη πορεία αύριο Πέμπτη, με εκκίνηση στις 10.30 π.μ. (στην αλάνα του ΚΤΕΛ) για τα δυσβάσταχτα κόστη παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών.

Στον Πύργο

Την ίδια ώρα στην Ηλεία δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε χτες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Αντιπεριφέρεια και τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Απαιτήθηκε, μεταξύ άλλων, άμεσα να καταβληθούν οι επιδοτήσεις που «μπλόκαραν» λόγω του σκανδάλου, αλλά και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων που ταλαιπωρούν τους κτηνοτρόφους, να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις κτηνιάτρων στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αποφασίστηκε επιπλέον να πραγματοποιηθεί σύσκεψη - ενημέρωση στην Πηνεία το αμέσως επόμενο διάστημα, τόσο για την κατάσταση που επικρατεί με την ευλογιά όσο και για τον προγραμματισμό δράσης, από κοινού με τον Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής.

Εξάλλου, χτες, μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στην περιοχή της Νέας Μανωλάδας η πιθανότητα ύπαρξης κρουσμάτων ευλογιάς σε αιγοπρόβατα, με αναφορές για περίπου 120 «ύποπτα» ζώα που ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.