«Οργώνουν» τους χώρους δουλειάς με το απεργιακό κάλεσμα

Τη νύχτα μέρα κάνουν τα μέλη των σωματείων, που οργώνουν χώρους δουλειάς για να μεταφέρουν παντού το κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού. Στο πλαίσιο αυτό, καθημερινές είναι οι περιοδείες και οι εξορμήσεις, οι συσκέψεις και οι συγκεντρώσεις, οι Γενικές Συνελεύσεις και οι κατά τόπους κινητοποιήσεις, με το αίτημα να ακούγεται με μια φωνή από τους εργάτες: «Αποσύρτε το έκτρωμα - πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο!».

Σε εργοτάξια της Αττικής

Αυτό το κάλεσμα απλώνεται σε μια σειρά εργοτάξια και κατασκευαστικά έργα σε όλη την Αττική από το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, που χτες πραγματοποίησε συγκέντρωση στο εργοτάξιο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Παναγιώτης Γάκιας ενημέρωσε για το νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης, που ήδη έχει απορριφθεί από τους εργαζόμενους, και τόνισε πως «κανονικότητα» για τους οικοδόμους δεν είναι να κυνηγάνε τις υπερωρίες για να τα βγάλουν πέρα, αλλά να επιβάλουν πραγματικές αυξήσεις, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

«Με τον αγώνα μας, η Ομοσπονδία μας επέβαλε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αλλοι κλάδοι όπως οι μεταλλωρύχοι στη Χαλκιδική, οι μεταλλεργάτες στη Ζώνη, τσάκισαν στην πράξη τις επιδιώξεις των εργοδοτών. Γι' αυτό χρειάζεται δυνατό Συνδικάτο, για να είναι δυνατός ο εργάτης», επισήμανε.

Παράλληλα, εξήγησε πωςώστε το κεφάλαιο να αξιοποιεί με όλους τους τρόπους τα μυαλά και τα χέρια των εργατών για τους βρώμικους σκοπούς, για τους ανταγωνισμούς και τα κέρδη, για να σκοτώνει λαούς, όπως ο ήρωας λαός της Παλαιστίνης.

Δεν θα περάσει, δεν θα το επιτρέψουμε, ήταν το μήνυμα του Συνδικάτου, τονίζοντας πως οι οικοδόμοι δεν θα πληρώσουν άλλο φόρο αίματος για τα κέρδη του κεφαλαίου.

Σε Στερεά και Εύβοια

Συνεχίζοντας τη δράση του, κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΔΣ, Αντώνη Κούκουρα και τη συμμετοχή του Παναγιώτη Πολίτη, μέλους της διοίκησης της ΓΣΕΕ και της Ομοσπονδίας Μετάλλου, βρέθηκε χτες τα ξημερώματα στην πύλη των Ναυπηγείων Χαλκίδας, διακινώντας το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε περιοδείες στα εργοστάσια «ΑΙΓΙΣ» και «Sabo» στο Βασιλικό Χαλκίδας, ενώ μαζί με το Συνδικάτο Μετάλλου Εύβοιας βρέθηκαν στην πύλη του εργοστασίου «Παπαδιόχος» στο Αλιβέρι. Επίσης περιοδεία πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο της «Galenica», στη Χαλκίδα.

Οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου μιλώντας με τους εργαζόμενους κάλεσαν να δοθεί μαζική και δυναμική απεργιακή απάντηση, να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι «σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν πρόκειται να γίνουμε». Παράλληλα τόνισαν την ανάγκη να δυναμώσει ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας μέσα στους ίδιους τους χώρους δουλειάς, να δυναμώσει η λειτουργία των σωματείων και να ιδρυθούν νέα, ώστε να βρουν σθεναρή αντίσταση τα σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας.

Οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου τόνισαν επίσης στους εργαζόμενους ότι οι αγωνιστικές δυνάμεις που έχουν σήμερα την ευθύνη της διοίκησης θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να σταθούν δίπλα σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία και σε κάθε εργαζόμενο, να συμβάλλουν στην οργάνωση των αγώνων και των διεκδικήσεών τους.

Οι περιοδείες του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα διοργανώνει σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων της βόρειας Εύβοιας, την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ., στην Ιστιαία (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Στη Λαμία, σε χώρους δουλειάς του κλάδου τροφίμων και ποτών μετέφερε χτες το απεργιακό κάλεσμα το Εργατικό Κέντρο.

Στην περιοδεία συμμετείχαν ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος και ο Μανώλης Καραντούσας, γραμματέας της Ομοσπονδίας Τροφίμων και Ποτών. Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν το εργοστάσιο της «Ιόλη» και στη συνέχεια, μαζί με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, Γιώργο Οικονόμου και μέλη της διοίκησης του επιχειρησιακού σωματείου, βρέθηκαν στην πύλη του εργοστασίου της πολυεθνικής «Mondelez», στη ΒΙΠΕ Λαμίας.

Ενημέρωσαν τους εργαζόμενους για το περιεχόμενο του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου, σημειώνοντας ότι έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων νόμων για τη «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου και τη μετατροπή των εργαζομένων σε σύγχρονους δούλους για τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Συγκρότησαν Σωματείο και αποφασίζουν απεργία

Τις δυνάμεις τους ενώνουν οι εργαζόμενοι στον όμιλο Σαμαρά, μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές και μελετητικές εταιρείες, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, συγκροτώντας το δικό τους σωματείο, σε μια ακόμα ελπιδοφόρα εξέλιξη μπροστά στην απεργιακή κινητοποίηση. Με ορίζοντα τις εκλογές που θα προκηρύξει η προσωρινή διοίκηση, στόχος είναι όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου να είναι μέλη του Σωματείου.

«Δεν είμαστε πλέον μόνοι! Είτε δουλεύουμε με αναγνωρισμένες σχέσεις μισθωτής εργασίας, είτε με μπλοκάκι ως "συνεργάτες", κάνουμε καθαρό το εξής: Είμαστε μισθωτοί εργαζόμενοι και διεκδικούμε συλλογικά τα αιτήματά μας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Προσωρινή Διοίκηση.

Και μπροστά στην απεργία ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για ΣΣΕ με αυξήσεις, για πληρωμές των υπερωριών σε κάθε εταιρεία και τμήμα, για προστασία της μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες που δουλεύουν με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Πρώτος σταθμός του αγώνα τους είναι η συμμετοχή και στην απεργιακή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης στο Αγαλμα Βενιζέλου, δίπλα στο κλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας.

Πρόγραμμα δράσης από τους μισθωτούς δικηγόρους στην Αθήνα

Γενική Συνέλευση για την προετοιμασία της πανεργατικής απεργίας την 1η Οκτώβρη πραγματοποίησε και το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων (ΣΜΔ), διαμορφώνοντας παράλληλα πρόγραμμα αγωνιστικών δράσεων για τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το Σωματείο αποφάσισε τη συμμετοχή του στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα (10.30 π.μ., Προπύλαια) και στον Πειραιά (10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου), ενώ για την οργάνωση της μάχης θα προχωρήσει σε κοινή σύσκεψη των σωματείων του χώρου στις 29 Σεπτέμβρη. Με αιχμή τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης οργανώνει περιοδείες και συσκέψεις σε μεγάλες δικηγορικές, ενώ στις 22 Οκτώβρη θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση στον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος. Ακόμα, η Επιτροπή κατά των πλειστηριασμών που λειτουργεί στο πλαίσιο του Σωματείου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να αποκαλύψει τις νέες αντιδραστικές αλλαγές στη νομοθεσία.

Σε μια σειρά άλλα μέτωπα, το Σωματείο έχει στην ημερήσια διάταξη πρωτοβουλίες καταδίκης της σφαγής του παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Συντονίζει τη δράση του με τον Φοιτητικό Σύλλογο Νομικής ενάντια στις ιδιωτικές νομικές σχολές κάτω από το κοινό σύνθημα «Δεν θυσιάζουμε τις σπουδές μας - Κάτω τα χέρια από τα επαγγελματικά μας δικαιώματα». Τέλος, συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη.

Χανιά: Στο κενό η προσπάθεια τρομοκράτησης, επόμενος σταθμός η απεργία

Στα Χανιά, αθώος κρίθηκε στη χτεσινή δίκη ο Ιωσήφ Αποστολάκης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Χανίων και πρώην πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Ν. Χανίων, με την προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων να πέφτει για μια ακόμα φορά «στο κενό».

Υπενθυμίζεται ότι ο συνδικαλιστής είχε συρθεί στη δίκη από μεγάλη αλυσίδα ψητοπωλείων με πρόσχημα «διατάραξη της λειτουργίας» εστιατορίου και άλλες ανυπόστατες κατηγορίες. Το «έγκλημα» του πρώην προέδρου του Σωματείου Επισιτισμού ήταν ότι ενημέρωσε τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους και μπήκε μπροστά στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων για να μη δεχθούν ατομικές συμβάσεις εργασίας, των οποίων οι όροι χειροτέρευαν τις εργασιακές συνθήκες και χτυπούσαν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Στο πλευρό του συνδικαλιστή και χτες, κατά τη διάρκεια της δίκης, βρέθηκαν εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι, που τις προηγούμενες μέρες είχαν εκδώσει σχετικά ψηφίσματα αλληλεγγύης, απαιτώντας την απόσυρση κάθε κατηγορίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων πραγματοποιήθηκε και παράσταση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή δεκάδων εργαζομένων από πολλούς χώρους εργασίας, καθώς και φοιτητών.

«Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν κάνουμε πίσω από το δίκιο της τάξης μας! Η συνδικαλιστική δράση και οι αγώνες της εργατικής τάξης για τη ζωή και τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν στον γύψο, δεν απαγορεύονται, δεν καταστέλλονται», δήλωσε αμέσως μετά την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου ο Ιωσήφ Αποστολάκης. Και κάλεσε σε αποφασιστική συνέχεια της πάλης με πρώτο σταθμό την απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση, στις 10 π.μ στην Πλ. Δημοτικής Αγοράς.