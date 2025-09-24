Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025
Στο περίπτερο του ΠΑΜΕ στις κεντρικές εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στο πάρκο Τρίτση θα είναι διαθέσιμες οι εκδόσεις για τη δράση των Συνδικάτων, οι οποίες αναδεικνύουν τους μεγάλους αγώνες της εργατικής τάξης του λαού μας τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα θα διατίθενται:

- Εκδόσεις για τους απεργιακούς αγώνες και κινητοποιήσεις από την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης από το 2009 έως το 2017.

- Οι δύο τόμοι με τη δράση του ΠΑΜΕ και των Συνδικάτων την περίοδο της πανδημίας, όταν με το σύνθημα «Τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή!» χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, συνδικάτα όλων των κλάδων και περιοχών της Ελλάδας έδωσαν μια τεράστια μάχη για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Ελλάδας ακόμη και στις συνθήκες της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού.

- Η έκδοση με τις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών, όταν εκατομμύρια εργαζόμενοι έδωσαν αγώνα με το σύνθημα «Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή» και στην οποία τονίζεται ότι ο αγώνας των εργαζομένων, της νεολαίας, όλου του λαού θα συνεχιστεί.

- Οι εκδόσεις με τη δράση των Συνδικάτων τα χρόνια 2022, 2023 και 2024.

    

