22:36

ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΣΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ : Τραμπ: Με όπλα των ΗΠΑ, που αγοράζει η ΕΕ και το ΝΑΤΟ δίνει στον Ζελένσκι, η Ουκρανία θα πάρει πίσω τα εδάφη της και «ίσως λίγο παραπάνω»