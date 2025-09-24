Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025
Απεργιακές συγκεντρώσεις

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις:

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου

- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία

- Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος

- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

- Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ελασσόνα, 11 π.μ., Ταχυδρομείο

- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Ευδήλου

- Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία

- Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη

- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Κοζάνη, 10.30 π.μ., Πεζόδρομος

- Κόρινθος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία

- Μεγαλόπολη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς

- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ναύπακτος, 10 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου

- Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., Παλιό Πάρκο

- Σάμος (Βαθύ), 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Σκόπελος, 10.30 π.μ., Παραλία

- Σπάρτη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

- Τύρναβος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Φλώρινα, 10.30 π.μ., πλατεία Μόδη

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
