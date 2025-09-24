Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις:
- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια
- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου
- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου
- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία
- Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος
- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού
- Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου
- Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου
- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ελασσόνα, 11 π.μ., Ταχυδρομείο
- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων
- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου
- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Ευδήλου
- Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία
- Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη
- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία
- Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου
- Κοζάνη, 10.30 π.μ., Πεζόδρομος
- Κόρινθος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου
- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά
- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης
- Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία
- Μεγαλόπολη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία
- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς
- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ναύπακτος, 10 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου
- Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., Παλιό Πάρκο
- Σάμος (Βαθύ), 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Σκόπελος, 10.30 π.μ., Παραλία
- Σπάρτη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου
- Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού
- Τύρναβος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Φλώρινα, 10.30 π.μ., πλατεία Μόδη
- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων
- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς