ΑΧΑΪΑ - ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Οξυμένα προβλήματα στην κτηνοτροφία και σε καλλιέργειες

Αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα βρίσκονται οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, ζητήματα που άνοιξαν κατά τις πρόσφατες περιοδείες σε χωριά τις οποίες πραγματοποίησαν κλιμάκια των αντίστοιχων Οργανώσεων του ΚΚΕ.

Στην Αχαΐα έγιναν περιοδείες με επικεφαλής τον Νίκο Καραθανασόπουλο, μέλος της ΚΕ και βουλευτή του Κόμματος, σε χωριά των δήμων Ερυμάνθου (Χαλανδρίτσα, Διάσελο, Σταυροδρόμι) και Καλαβρύτων (Τριπόταμα, Πάος, Κλειτορία).

Οπως ανέφεραν κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα στον Ερύμανθο, είναι μεγάλη η ανησυχία για την εξάπλωση της ευλογιάς και άλλων ζωονόσων. Η πιθανή ύπαρξη κρουσμάτων μπορεί να σημάνει το τελειωτικό χτύπημα ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους που έχουν μικρότερα κοπάδια ζώων, αφού η αποκατάστασή τους απαιτεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, την ώρα που οι ίδιοι επιβαρύνονται με μεγάλα έξοδα, οι αποζημιώσεις είναι ελάχιστες και όταν δίνονται είναι με καθυστέρηση, χωρίς ταυτόχρονα να λογαριάζονται τα έξοδα διαβίωσης των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους.

Ο εγκλεισμός των κοπαδιών, εξάλλου, σημαίνει επίσης αύξηση των εξόδων για ζωοτροφές, ενώ σε περίπτωση lockdown θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα και για το γάλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κτηνοτρόφους και τις τιμές του προϊόντος.

Την περιοχή απασχολεί επιπλέον η έλλειψη σφαγείων, μετά από το κλείσιμο της κοντινότερης μονάδας στη ΒΙΠΕ λόγω της ευλογιάς, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των κτηνοτρόφων.

Ζητήματα όμως άνοιξαν και για την κατάσταση με την ελαιοπαραγωγή, που αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Εκτάσεις ελιάς έχουν χτυπηθεί από τον δάκο, ιδιαίτερα στις πιο πεδινές και παράκτιες περιοχές, ενώ άλλες υποφέρουν από την ανομβρία, κάτι που μπορεί να σημάνει μειωμένη παραγωγή, λόγω αφυδάτωσης του καρπού.

Μεγάλος προβληματισμός για την κατάσταση στην κτηνοτροφία εκφράστηκε και στις περιοδείες που πραγματοποιήθηκαν από την ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή του Κόμματος Νίκο Παπαναστάση, σε Ευηνοχώρι, Γαλατά, Μοναστηράκι, Πλαγιά, Πάλαιρο κ.α.

Στο αυξημένο κόστος παραγωγής έρχονται να προστεθούν η καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ (όπως και στην Αχαΐα) και η ανησυχία για την εξάπλωση της ευλογιάς, με την ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων με ευθύνη του κράτους και των αρμόδιων υπηρεσιών του.

Σε ό,τι αφορά την ελαιοπαραγωγή, ενώ ήδη σταδιακά ξεκινά η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς παρουσιάζονται προβλήματα σε περιοχές με έντονη ξηρασία, με την κατάσταση να επιδεινώνεται περαιτέρω από την παύση λειτουργίας του ΤΟΕΒ Παραβόλας λόγω χρεών στη ΔΕΗ. Η τελευταία προχώρησε πρόσφατα σε διακοπή ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων, με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών - ανάμεσά τους και ελιές - να μένουν απότιστα, οδηγώντας τους παραγωγούς σε απόγνωση.

Τα κλιμάκια του ΚΚΕ από την πλευρά τους επεσήμαναν ότι το Κόμμα θα αναδείξει τα προβλήματα με όλους τους τρόπους. Παράλληλα, κάλεσαν τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τους Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες τους, σε κατεύθυνση σύγκρουσης με την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ που υλοποιούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με οργάνωση σε κάθε χωριό για όλα τα προβλήματα.