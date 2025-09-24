Σαν να μην ... υπάρχει ούτε νομοσχέδιο, ούτε απεργία!

Ψηλά στον Τύπο του περασμένου Σαββατοκύριακου θα περίμενε κανείς να βρεθεί το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά, όπως και η απεργία την 1η Οκτώβρη.

Προφανώς το εν λόγω νομοσχέδιο περνάει «άβρεχτο» από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο. Είπαν ό,τι κοτσάνες είχαν, και τώρα «σιγή ασυρμάτου». Οι φιλοκυβερνητικές γραφίδες γράφουν μόνο όταν έχει non paper από το υπουργείο, ενώ η διαβούλευση που τελείωσε με 12.000 σχόλια ήταν άλλος ένας κόλαφος για την κυβέρνηση, με τα όποια «θετικά» να διατυπώνονται από την εργοδοσία αυτοπροσώπως.

Για να δούμε τι λέει όμως και ο «αντιπολιτευόμενος» Τύπος του Σαββατοκύριακου.

Ξεκινάμε από την «ΕΦΣΥΝ»: Δεν βρέθηκε ένα άρθρο, τώρα που τέλειωσε και η «διαβούλευση» και το νομοσχέδιο παίρνει τον δρόμο για τη Βουλή, για το τι λέει το νομοσχέδιο, τι λέει η Κεραμέως για να το στηρίξει. Η μοναδική μάλιστα αναφορά στο νομοσχέδιο και στην απεργία της 1ης Οκτώβρη στην εφημερίδα υπάρχει στο άρθρο του Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ Θ. Κωτσαντή, που φιλοξενεί η εφημερίδα...

Πάμε στην «Εποχή» (εφημερίδα «για την κομμουνιστική ανανέωση, για τον σοσιαλισμό»): «Ανανεώθηκαν» τόσο πολύ που για την απεργία της 1ης Οκτώβρη βρήκαν μία (κυριολεκτικά μία) κουβέντα να γράψουν. Μας βγήκαν τα μάτια για να τη βρούμε. Φυσικά, κανένα άρθρο για το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, καμία αντιπαράθεση με την κυβερνητική προπαγάνδα...

Επόμενη στάση ο «Δρόμος της Αριστεράς»: Καμία αναφορά στο 13ωρο και στην απεργία. Ξαναψάχνουμε, μήπως διαψευστούμε...

Τέλος, το «Πριν»: Ούτε εδώ θα μάθει κανείς για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Καμία ανάλυση, μόνο κάτι τυπικές αναφορές: Σε ένα κλείσιμο άρθρου της σελ. 3 γίνεται μια αναφορά στην απεργία και άλλες ...6 λέξεις στο νομοσχέδιο. Αντιδρούν τα συνδικάτα; Οργανώνεται απεργία, υπάρχει δραστηριότητα μπροστά στον μεγάλο αυτό αγωνιστικό σταθμό; Τζίφος.

Κάποιοι λοιπόν έχουν πέσει με τα μούτρα στην υπονόμευση της απεργίας και στην επιβολή σιγής νεκροταφείου απέναντι στη νομοθετική κατοχύρωση της αποκτήνωσης. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι έχουν βγει τα φτυάρια για να θαφτεί η απεργιακή απάντηση των εργαζομένων; Πώς αλλιώς να εξηγηθεί ότι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ενημερώσουν τους αναγνώστες τους τι περιέχει το νομοσχέδιο; Πώς γίνεται να «αποσύρονται» ταυτόχρονα από τη συζήτηση για το νομοσχέδιο τόσο η κυβέρνηση όσο και η συστημική αντιπολίτευση;

Απάντηση στους υπονομευτές της απεργίας δίνουν κάθε μέρα τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι. Η δράση τους, φυσικά, στηρίζεται και αναδεικνύεται από τον «Ριζοσπάστη» και το «902.gr».

Απάντηση δίνουν το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μαζί με άλλους αγωνιστές, που οργώνουν όλη τη χώρα, χώρους δουλειάς, γειτονιές, με συσκέψεις, περιοδείες, συγκεντρώσεις ενημέρωσης για το νομοσχέδιο και για την ανάγκη να βρει συντριπτική απεργιακή απάντηση από τους εργαζόμενους την 1η Οκτώβρη!