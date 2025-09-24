Οχι στη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά! Αγώνας για 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο

Κορυφώνονται οι απεργιακές προετοιμασίες | Ολοι στις συγκεντρώσεις: Στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια. Στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου

Να ρίξουμε στα σκουπίδια το νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς και της ευελιξίας, να αγωνιστούμε για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο» είναι το κάλεσμα που απευθύνουν εκατοντάδες σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μπροστά στη μεγάλη πανελλαδική - πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη.

Και με στόχο η απεργία αυτή να «τραντάξει» κυβέρνηση και εργοδοσία, τα συνδικάτα στην τελική ευθεία κορυφώνουν τη δράση τους σε όλη τη χώρα.

Καθώς μένουν λοιπόν 7 μέρες έως την απεργία, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία εντείνουν τις αγωνιστικές παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς, απαιτώντας την απόσυρση του εκτρωματικού νομοσχεδίου, ενώ ενημερώνουν τους εργαζόμενους για τη νέα επίθεση στα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, θέτουν στο επίκεντρο τα αιτήματά τους για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με σύγχρονους όρους δουλειάς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, αυξήσεις μισθών, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, στοιχειώδη δηλαδή δικαιώματα, το ελάχιστο αντίστοιχο της τεράστιας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, ενώ σε δεκάδες ακόμα πόλεις ετοιμάζονται συγκεντρώσεις από τα σωματεία.

Δεμένα και τα βαπόρια

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία. Την πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων έχει αποφασίσει η ΠΝΟ.

Συλλαλητήριο τη Δευτέρα στη Νέα Ιωνία

Δράσεις μπροστά στην απεργία

Τηστις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη,οργανώνουν κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο και για την προπαγάνδιση της απεργίας και της συγκέντρωσης στα Προπύλαια.

Η ΕΝΕΔΕΠ (λιμενεργάτες COSCO) πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα Τετάρτη, στις 2 μ.μ. στην πύλη του ΣΕΜΠΟ.

Το Σωματείο Εργαζομένων «Mitel Networks» προχωρά σε Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη.

Το Σωματείο Εργαζομένων «Stanley» καλεί σε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη.

Το Σωματείο Εργαζομένων στην «Teleperformance» προκηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη (9 π.μ. - 1 μ.μ.) με αφορμή την εκδίκαση των αγωγών ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις των συναδέλφων τους.

Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική Αττικής (ΣΕΤΗΠ) προχωρά σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ., στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «ΔΕΛΤΑ» στην Αττική προχωράνε αύριο σε δίωρες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες με αίτημα αυξήσεις μισθών σε όλους τους εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια των στάσεων θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις για να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι τα επόμενα βήματά τους. Η απόφαση για τις αυριανές στάσεις εργασίας λήφθηκε στη Γενική Συνέλευσή τους στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Στην, τοκαλεί σε σύσκεψη όλα τα σωματεία και τους φορείς της πόλης για τον συντονισμό και την οργάνωση της απεργιακής μάχης, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στις 7.30 μ.μ., στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου.

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Λάρισας, με περιοδείες σε χώρους δουλειάς, καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, αύριο Πέμπτη, στις 6 μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

Στην Πάτρα

Στην Πάτρα, χθες το κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου βρέθηκε σε σειρά χώρους όπως στη ΒΙΟΣΕΝ και στον «Κερασίδη», με τους συνδικαλιστές να πραγματοποιούν επιτόπιες συσκέψεις - συζητήσεις με τους εργαζόμενους στους χώρους. Και από την κουβέντα που «άνοιξε» για όλα τα προβλήματα που απασχολούν, εκφράστηκε αγανάκτηση για την κατάσταση που διαμορφώνεται στους χώρους δουλειάς, αλλά και θέληση για συμμετοχή στην απεργία.

«Δεν είναι δυνατόν να μας λένε ότι μας διευκολύνουν με το ενιαίο 13ωρο, για να μην "τρέχουμε" σε δύο εργοδότες τη μέρα και να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα», σημείωναν εργαζόμενοι προσθέτοντας: «Αν θέλουν, ας μειώσουν τις τιμές, ας χτυπήσουν την ακρίβεια που κατατρώει τους μισθούς μας».

Το σωματείο συνεχίζει τις περιοδείες του και τις επόμενες μέρες θα βρεθεί σε επιχειρήσεις όπως «Ζήκος», «Μεταλλεμπορική», αλλά και μονάδες επεξεργασίας μετάλλου στη ΒΙΠΕ Πάτρας.

Στις επιχειρήσεις «Ellite», «Patras Backs», «Τζουραμάνη» και «Κατριβέση», περιόδευσε χθες το κλαδικό Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου. Σε όλους τους χώρους εκφράστηκε η αποφασιστικότητα των εργαζομένων να δώσουν απάντηση με την απεργία στα μέτρα που προωθούνται, αλλά και για τα συνολικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η ακρίβεια. Το σωματείο συνεχίζει τις περιοδείες του και σήμερα Τετάρτη θα βρεθεί στις επιχειρήσεις «Γραμμή», «Paper Land» και «Εκτυπωτικό Χωριό», δίνοντας συνέχεια τις επόμενες μέρες σε άλλες όπως και στις εφημερίδες της πόλης.

Τη Γενική του Συνέλευση την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, προετοιμάζει συνεχίζοντας τις καθημερινές τους περιοδείες στους χώρους δουλειάς και το σωματείο Εργαζομένων στο Εμπόριο και τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών. Χτες κλιμάκιά του περιόδευαν σε καταστήματα του κέντρου.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, καθώς και στις συνελεύσεις των Νοσοκομείων σήμερα Τετάρτη (1 μ.μ.) και αύριο Πέμπτη (2 μ.μ.) στα Νοσοκομεία «Αγιος Ανδρέας» (Ταχύρρυθμο 1ος όροφος) και ΠΓΝΠ του Ρίο (αμφιθέατρο) αντίστοιχα καλεί η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας.

Σύσκεψη στη Μυτιλήνη

Πλατιά σύσκεψη - συζήτηση για την οργάνωση της απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη οργάνωσε στη Μυτιλήνη με σωματεία του νησιού το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο.

Στη σύσκεψη έγινε πλούσια συζήτηση για το νομοσχέδιο, με τον πρόεδρο του ΕΚ Γιάννη Ζαφειρίου να τονίζει ότι η ίδια η πείρα των εργαζομένων δείχνει πως οργανωμένοι στα σωματεία τους και με τη συμμετοχή τους στην πάλη μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση, να ακυρώσουν στην πράξη αντεργατικούς νόμους.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι συνδικαλιστές, ενώ παρέμβαση έκανε ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

«Καλούμε όλα τα σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όλους τους εργαζόμενους να δώσουν μαζική απάντηση. Η επιτυχία της απεργίας την 1η Οκτώβρη είναι στα χέρια μας. Ολοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί στην πλατεία Σαπφούς», τονίζει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο.