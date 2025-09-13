Πλατύ πολιτικό άνοιγμα ενόψει και της πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών έχει ως εξής:
Τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., στην Πλατεία Πόντου, στη Χαραυγή (Κερατσίνι). Θα μιλήσει ο Κώστας Ραπανάκης, στέλεχος του Κόμματος.
Την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, στις 6.30 μ.μ., η ΚΟ «E-food/Wolt» στα γραφεία της ΚΟ Αττικής (αίθουσα εκδηλώσεων, Αχαρνών 241). Θα μιλήσει ο Γιώργος Στεφανάκης, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Αττικής.
Την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., η ΚΟ Νέου Ηράκλειου στη «Βίλα Στέλλα» (Γαλήνης και Σοφίας). Θα μιλήσει ο Νίκος Σταματόπουλος, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής.
Την Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., η ΚΟ Ελεγκτικών Εταιρειών και Λογιστών στο βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής» (Μαυροκορδάτου 3, Αθήνα). Θα μιλήσει η Αλεξάνδρα Καπαρού, μέλος της ΤΕ της ΤΟ Χρηματοοικονομικού.
Την Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα μιλήσει η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ στη Β' Πειραιά.
Την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη:
- Στις 10.30 π.μ., η ΚΟ Super Market στο μεζεδοπωλείο «Τα Περιξ» (Μεγάλου Αλεξάνδρου 27, Περιστέρι). Θα μιλήσει η Στέλλα Δήμου, μέλος του Γραφείου της ΤΕ Εμπορίου - Υπηρεσιών.
- Στις 11 π.μ., η ΚΟ Ηλεκτρονικού και Οικιακού Εξοπλισμού στο «Cooper Street Bar» (Παλαιών Πατρών Γερμανού 5, Αιγάλεω). Θα μιλήσει η Αθανασία Ζαρκαδούλα, μέλος της ΕΠ Αττικής.
- Στις 7.30 μ.μ., η ΤΟ Εκπαιδευτικών καλεί στην αυλή της ΠΕΚΑΜ (Αγίων Ασωμάτων 31, Θησείο). Θα μιλήσει ο Σπύρος Μαρίνης, μέλος του Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ για την Εργατική - Συνδικαλιστική Δουλειά.
Τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., η ΚΟ Μεταμόρφωσης στο 1ο ΚΑΠΗ (Κώστα Βάρναλη 34). Θα μιλήσει ο Πέτρος Αλέπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
Την Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη:
- Στην πρωινή βάρδια, η ΤΟ Μεταποίησης στην «Αργος» και στον «Παπαδόπουλο».
- Στις 9.50 π.μ., η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της ΕΠ Αττικής, στο 1ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού.
- Στις 9.30 π.μ., η Μαρία Γιαννοπούλου, μέλος της ΤΕ Εκπαιδευτικών, στο ΓΕΛ Ασπροπύργου.
- Στις 9.30 π.μ., ο Αποστόλης Στεργιόπουλος, μέλος του ΤΓ της ΤΟ Εκπαιδευτικών, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.
Την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη:
- Η ΤΟ Μεταποίησης θα περιοδεύσει στην πρωινή βάρδια σε «ΜΕΓΑ», «Pepsico» και «Νίκας» και στη μεσημεριανή βάρδια στην «Ηλιος».
- Στις 9.30 π.μ., η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, στο 11 - 15ο Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας
- Στις 10 π.μ., η Μαρία Γκιτάκου, στέλεχος του ΚΚΕ, στο 4ο ΓΕΛ Νίκαιας.
- Στις 7 μ.μ., ο Γιώργος Κρητικός, μέλος της ΚΕ, στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας.
Την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη:
- Η ΤΟ Μεταποίησης στην πρωινή βάρδια στην «ΕΒΓΑ» και στον «Καραμολέγκος» και στην μεσημεριανή στην «Καρυδάκης».
- Στις 9 π.μ., η Ειρήνη Μπεκιάρη, μέλος της ΕΠ Αττικής, και ο Λάμπρος Τασιόπουλος, στέλεχος του ΚΚΕ, θα επισκεφτούν τα κτίρια της Alpha Bank στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πεσματζόγλου και Κοραή.