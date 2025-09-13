ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Με το ΚΚΕ μπροστά, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, στον δρόμο της ανατροπής

Πλατύ πολιτικό άνοιγμα ενόψει και της πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη

Πλατύ πολιτικό άνοιγμα σε χώρους δουλειάς και γειτονιές πραγματοποιούν οι Οργανώσεις Αττικής του ΚΚΕ με τίτλο: «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές! Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και εργασία όποτε θέλουν οι εργοδότες απορρίπτεται! Με το ΚΚΕ μπροστά, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, στον δρόμο της ανατροπής!».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών έχει ως εξής:

Συσκέψεις

Τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., στην Πλατεία Πόντου, στη Χαραυγή (Κερατσίνι). Θα μιλήσει ο Κώστας Ραπανάκης, στέλεχος του Κόμματος.

Την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, στις 6.30 μ.μ., η ΚΟ «E-food/Wolt» στα γραφεία της ΚΟ Αττικής (αίθουσα εκδηλώσεων, Αχαρνών 241). Θα μιλήσει ο Γιώργος Στεφανάκης, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Αττικής.

Την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., η ΚΟ Νέου Ηράκλειου στη «Βίλα Στέλλα» (Γαλήνης και Σοφίας). Θα μιλήσει ο Νίκος Σταματόπουλος, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Αττικής.

Την Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., η ΚΟ Ελεγκτικών Εταιρειών και Λογιστών στο βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής» (Μαυροκορδάτου 3, Αθήνα). Θα μιλήσει η Αλεξάνδρα Καπαρού, μέλος της ΤΕ της ΤΟ Χρηματοοικονομικού.

Την Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα μιλήσει η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ στη Β' Πειραιά.

Την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη:

- Στις 10.30 π.μ., η ΚΟ Super Market στο μεζεδοπωλείο «Τα Περιξ» (Μεγάλου Αλεξάνδρου 27, Περιστέρι). Θα μιλήσει η Στέλλα Δήμου, μέλος του Γραφείου της ΤΕ Εμπορίου - Υπηρεσιών.

- Στις 11 π.μ., η ΚΟ Ηλεκτρονικού και Οικιακού Εξοπλισμού στο «Cooper Street Bar» (Παλαιών Πατρών Γερμανού 5, Αιγάλεω). Θα μιλήσει η Αθανασία Ζαρκαδούλα, μέλος της ΕΠ Αττικής.

- Στις 7.30 μ.μ., η ΤΟ Εκπαιδευτικών καλεί στην αυλή της ΠΕΚΑΜ (Αγίων Ασωμάτων 31, Θησείο). Θα μιλήσει ο Σπύρος Μαρίνης, μέλος του Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ για την Εργατική - Συνδικαλιστική Δουλειά.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., η ΚΟ Μεταμόρφωσης στο 1ο ΚΑΠΗ (Κώστα Βάρναλη 34). Θα μιλήσει ο Πέτρος Αλέπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Περιοδείες

Την Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη:

- Στην πρωινή βάρδια, η ΤΟ Μεταποίησης στην «Αργος» και στον «Παπαδόπουλο».

- Στις 9.50 π.μ., η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, μέλος της ΕΠ Αττικής, στο 1ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού.

- Στις 9.30 π.μ., η Μαρία Γιαννοπούλου, μέλος της ΤΕ Εκπαιδευτικών, στο ΓΕΛ Ασπροπύργου.

- Στις 9.30 π.μ., ο Αποστόλης Στεργιόπουλος, μέλος του ΤΓ της ΤΟ Εκπαιδευτικών, στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.

Την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη:

- Η ΤΟ Μεταποίησης θα περιοδεύσει στην πρωινή βάρδια σε «ΜΕΓΑ», «Pepsico» και «Νίκας» και στη μεσημεριανή βάρδια στην «Ηλιος».

- Στις 9.30 π.μ., η Κωνσταντίνα Τσιουπρά, στο 11 - 15ο Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας

- Στις 10 π.μ., η Μαρία Γκιτάκου, στέλεχος του ΚΚΕ, στο 4ο ΓΕΛ Νίκαιας.

- Στις 7 μ.μ., ο Γιώργος Κρητικός, μέλος της ΚΕ, στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας.

Την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη:

- Η ΤΟ Μεταποίησης στην πρωινή βάρδια στην «ΕΒΓΑ» και στον «Καραμολέγκος» και στην μεσημεριανή στην «Καρυδάκης».

- Στις 9 π.μ., η Ειρήνη Μπεκιάρη, μέλος της ΕΠ Αττικής, και ο Λάμπρος Τασιόπουλος, στέλεχος του ΚΚΕ, θα επισκεφτούν τα κτίρια της Alpha Bank στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πεσματζόγλου και Κοραή.