ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

1η Οκτώβρη «νεκρώνουν» τα πάντα, να μην τολμήσουν να φέρουν το νομοσχέδιο

Στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις των μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Τις διεκδικήσεις τους για να μπορούν να δουλεύουν και να ζουν με σύγχρονους όρους αντιτάσσουν Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Σωματεία στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη 13ωρη εργασία και την απογείωση της ευελιξίας. Συνδικάτα και εργαζόμενοι απαντούν στο νέο αντεργατικό έκτρωμα με τηνκαι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Απεργία αποφάσισε για την 1η Οκτώβρη και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο η ΑΔΕΔΥ.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, ενώ στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Ηδη τα σωματεία απευθύνουν πλατύ κάλεσμα στους εργαζόμενους να στείλουν στα σκουπίδια νέες και παλιές νομοθετικές ρυθμίσεις που τους γυρνάνε πίσω σε προηγούμενους αιώνες, να δυναμώσουν τον αγώνα για τις δικές τους ανάγκες, να διεκδικήσουν τα αιτήματα και τα δικαιώματά τους.

Μετά τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη μεγαλειώδη κινητοποίηση των συνδικάτων στη ΔΕΘ, τώρα τα σωματεία με εξορμήσεις, περιοδείες, συσκέψεις και συνελεύσεις κλιμακώνουν την προετοιμασία της πανελλαδικής απεργίας.

Στη Θεσσαλονίκη

Σε καθολική συμμετοχή στην απεργία την 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου καλούν και εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. «Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή αυτό το άθλιο νομοσχέδιο, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που καταργούν το 8ωρο και επιβάλλουν τη διαρκή ευελιξία. (...) Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα, στον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου», προειδοποιούν τα σωματεία που υπογράφουν το κάλεσμα: Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, «Pfizer Hellas», Φαρμάκου, Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Λογιστών, Δασεργατών Μακεδονίας - Θράκης - Θεσσαλίας, Ηλεκτροτεχνιτών και Βοηθών Ανελκυστήρων Βόρειας Ελλάδας, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), ΣΕΤΗΠ, Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, «Μασούτη» Βόρειας Ελλάδας, Πωλητών - Οδηγών και Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Βόρειας Ελλάδας, «Τσάνταλη», «Σουρωτή», «Μαλαματίνα», «Coca Cola 3Ε», Εμφιαλωμένων Ποτών Βόρειας Ελλάδας.

Στην Πάτρα

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη και στη συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Επίσης, καλεί συνδικάτα, νεολαιίστικους και λαϊκούς φορείς, συλλόγους μικροεπαγγελματιών και φτωχών αγροτών σε σύσκεψη τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Στη Στερεά Ελλάδα

Σε τροχιά απεργιακής προετοιμασίας κινούνται και τα Εργατικά Κέντρα στη Στερεά Ελλάδα.

«Η νέα επέκταση της εργασιακής ζούγκλας, που αποτελεί εφαρμογή Οδηγίας της ΕΕ και συνέχεια δεκάδων νόμων όλων των κυβερνήσεων, έχει σαφή στόχευση: Να εκτινάξει την εκμετάλλευσή μας για να εκτιναχθούν ακόμα περισσότερο τα κέρδη των λίγων, μετατατρέποντάς μας σε σύγχρονους σκλάβους!», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας. Καλεί σε συγκεντρώσεις στη Χαλκίδα (10.30 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων), στο Αλιβέρι (10 π.μ. στον πεζόδρομο), στην Ιστιαία (11 π.μ. στην πλατεία) και στο Μαντούδι (στις 10.30 π.μ. στην πλατεία). Επίσης διοργανώνει σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων τη Δευτέρα 15 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ. στο κτίριό του στο Αλιβέρι.

Το Εργατικό Κέντρο Λαμίας καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους στην απεργία και στη συγκέντρωση που οργανώνει στις 11 π.μ. στην πλατεία Πάρκου. «Ολοι μαζί δυναμώνουμε τον αγώνα για να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο - τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία και τη γενικευμένη ευελιξία, που μετατρέπει τους εργαζομένους σε σύγχρονους σκλάβους», τονίζει.

Αντίστοιχα, το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας ετοιμάζει την απεργιακή του συγκέντρωση στην Αμφισσα, στις 10 π.μ. στην πλατεία Λαού.

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις έχουν οριστεί μέχρι στιγμής σε: Αλιβέρι (10 π.μ., πεζόδρομο), Ζάκυνθο (10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου), Ηράκλειο (10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας). Ιστιαία (11 π.μ., πλατεία), Κέρκυρα (11 π.μ., Εργατικό Κέντρο), Κεφαλονιά (10.30 π.μ., Αργοστόλι, πλατεία Βαλλιάνου), Χανιά (10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς).

Συνελεύσεις και συσκέψεις

Η Ενωση Λογιστών Θεσσαλονίκης καλεί τους εργαζόμενους σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Σε Γενική Συνέλευση προχωρά και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη στις 10 π.μ.

Το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής οργανώνει σύσκεψη με τη συμμετοχή μελών των διοικήσεων επιχειρησιακών Σωματείων και εργαζομένων του κλάδου την Κυριακή 14 Σεπτέμβρη, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του (Χαλκοκονδύλη 56, 1ος όροφος).

Σε σύσκεψη για την οργάνωση της απεργιακής μάχης καλεί τα συνδικάτα και τους φορείς του νησιού το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Αττικής προχωρά σε σύσκεψη την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, στις 6 μ.μ. στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, 5ος όροφος).

Στην Κεφαλονιά το Εργατικό Κέντρο καλεί σε σύσκεψη την Τρίτη 16 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του (Αργοστόλι, Λεωφόρος Τρίτση 119).

Το ΣΕΤΗΠ Αττικής καλεί στη συνέλευσή του την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ (3ης Σεπτεμβρίου 110).

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο οργανώνει ανοιχτή σύσκεψη - συζήτηση την Τετάρτη 17 Σεπτέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεών του.