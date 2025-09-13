ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για το 13ωρο - Δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα

Πλατύ κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτώβρη απευθύνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε κάθε συνδικάτο και εργαζόμενο, τονίζοντας ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα συνδικάτα και βγαίνουν στους δρόμους μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση, να πετάξουν στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για το 13ωρο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση - κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την απεργία:

«Ολοι στην πανελλαδική απεργία την 1η Οκτώβρη

Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο για το 13ωρο

Δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα

7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο

Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει στη Βουλή άλλο ένα βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων.

Δεν θα το επιτρέψουμε! Το νομοσχέδιο αυτό θα πάει στα σκουπίδια

Με το νέο νομοσχέδιο η εργοδοσία αποκτά το "δικαίωμα" να κρατάει τον εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα. Να τον απασχολεί ακόμα και με συμβάσεις 2 ημερών, να κομματιάζει την άδεια του καλοκαιριού, να τον μετακινεί σε διαφορετικά ωράρια ανάλογα με τις ανάγκες του "business plan" της εταιρείας. Με ένα SMS θα προσλαμβάνει και θα απολύει. Αυτός είναι ο "εκσυγχρονισμός" που μας τάζουν: Δουλειά - λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς ζωή για εμάς και τις οικογένειές μας.





Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές!

Στον 21ο αιώνα η κυβέρνηση παρουσιάζει ως "σύγχρονο" τα σακατεμένα κορμιά των εργατών και των εργατριών στα εργοτάξια και στα εργοστάσια, τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια και στα ξενοδοχεία που ξεζουμίζονται για τα κέρδη των εργοδοτών, τα τσακισμένα κορμιά των καμαριέρων και των καθαριστριών, τα ατελείωτα χιλιόμετρα των εργαζομένων στον Επισιτισμό, τα εξαντλητικά ωράρια των οδηγών που αυξάνουν τα ατυχήματα στις Μεταφορές. Οι 13 ώρες δουλειάς την ημέρα πολλαπλασιάζουν τα εργατικά "ατυχήματα", τις επαγγελματικές ασθένειες, οδηγούν σε κατάρρευση της υγείας και της ψυχικής ισορροπίας. Αυτή είναι η σύγχρονη δουλεία για όλες και όλους, σε όλους τους κλάδους, που παλεύουν με τα απάνθρωπα ωράρια και τα χαμηλά μεροκάματα για να επιβιώσουν.

Κυβέρνηση και εργοδοσία έχουν το θράσος να μας λένε ότι "προοδευτικό" είναι να μη βλέπουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας. Να δουλεύουμε 13 ώρες, να κοιμόμαστε 8 ώρες και μέσα σε 3 ώρες να κάνουμε τα πάντα... εκτός αν θέλουν να μας κόψουν και τον ύπνο!!! Να μην έχουμε δικαίωμα στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στον ελεύθερο χρόνο. Μας κλέβουν τις οικογενειακές στιγμές, θέλουν να μας μετατρέψουν σε γονείς της μίας ημέρας. Ντροπή τους!

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα αυτά είναι "επιλογές" του εργαζόμενου. Στην πραγματικότητα είναι εκβιασμός: 'Η θα δεχτείς να δουλεύεις ασταμάτητα ή θα απολυθείς. 'Η θα δουλεύεις από το πρωί έως το βράδυ, ή δεν θα μπορείς να επιβιώσεις.

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - ΝΔ κατάργησαν το 8ωρο για την πλουτοκρατία

Ολες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν τρία μνημόνια και εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους, υλοποιώντας τις αποφάσεις και τις Οδηγίες της ΕΕ. Με αποφάσεις των κυβερνήσεων αποφασίζονται οι μισθοί, καταργούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι Συλλογικές Συμβάσεις, επιβάλλονται οι απλήρωτες υπερωρίες, καταργείται η Κυριακή αργία, έφτασαν να ξηλώσουν το 8ωρο και να επιβάλουν τις 13 ώρες δουλειάς με πλήρη ευελιξία.

Είναι άθλια η στάση των πλειοψηφιών στη ΓΣΕΕ και στην ΑΔΕΔΥ, που αθωώνουν την πολιτική των μεγαλοεργοδοτών και στηρίζουν νέες αυταπάτες για δήθεν λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων με την κυβερνητική εναλλαγή, με την ανακύκλωση των ίδιων προσώπων που έχουν βάλει πλάτη στο ξήλωμα κατακτήσεων. Ιδιαίτερα η στάση της ΓΣΕΕ, που ψάχνει να βρει θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο, στηρίζει την πολιτική που κάνει τη ζωή μας λάστιχο (αρκεί να έχει την υπογραφή της) και ζητά διάλογο με τους σφαγείς των δικαιωμάτων μας, θα γραφτεί ως άλλη μια ντροπιαστική σελίδα στην Ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας.

Η γραμμή του "κοινωνικού διαλόγου" είναι γραμμή υποταγής και ήττας. Το δίκιο δεν βρίσκεται στα παζάρια, αλλά στους δρόμους του αγώνα. Καμία αναμονή για λύσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών και των κερδών των επιχειρήσεων. Καμία αυταπάτη ότι οι λύσεις βρίσκονται στο σάπιο σύστημα του πολέμου και της εκμετάλλευσης, που πρόθυμα υπηρετούν παλιοί και νέοι πολιτικοί σωτήρες.

Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση και στην πολιτική του κεφαλαίου, που υπηρετούν όλα τα αστικά κόμματα, ενάντια στους στόχους του ΝΑΤΟ για 5% του ΑΕΠ για πολεμικές δαπάνες, στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στα σχέδιά της για την πολεμική οικονομία, που στραγγαλίζει τις ανάγκες των λαών, χτυπάει τον εργάσιμο χρόνο, τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τα δικαιώματά μας σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση. Δίνει 850 δισεκατομμύρια ευρώ στην πολεμική οικονομία, στην κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων και στη σφαγή των λαών, ανάμεσά τους και του ηρωικού παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις ζωές μας στα χέρια τους!

Η πείρα μας δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα συνδικάτα τους, όταν βγαίνουν στον δρόμο, μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση. Ετσι ακυρώθηκαν στην πράξη νόμοι για τον περιορισμό της απεργίας, έτσι έμειναν στα χαρτιά τα 12ωρα στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, έτσι υπογράφτηκαν σε δεκάδες χώρους δουλειάς Συμβάσεις Εργασίας με συγκροτημένα δικαιώματα και καλύτερους μισθούς. Ετσι μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια και οι 13 ώρες δουλειάς.

Απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες μας.

Διεκδικούμε:

- Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

- 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, όπως οι τριετίες (2012 - 2023) που μας έκλεψαν, η μετενέργειας και η συρροής των Συμβάσεων.

- Αμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

- Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, Υγεία, Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Καλούμε όλα τα Σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, όλους τους εργαζόμενους να δώσουν μαζική απάντηση. Η επιτυχία της απεργίας την 1η Οκτώβρη είναι στα χέρια μας.

Ολοι στην απεργία 1η Οκτώβρη

Ολοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων

Στην Αθήνα 10.30 π.μ. στα Προπύλαια».