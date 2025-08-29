EUROBASKET 2025

Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική

Νικηφόρα άνοιξε τις υποχρεώσεις στο Eurobasket 2025 η Εθνική ανδρών που χθες επικράτησε της Ιταλίας με 75-66 στην πρεμιέρα για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου. Η επιτυχία της Εθνικής με το «καλημέρα» αναπτέρωσε περισσότερο τις ελπίδες της για την πρωτιά του ομίλου, ειδικά μετά και την ήττα έκπληξη της Ισπανίας από τη Γεωργία με 69-83 σε παιχνίδι για τον ίδιο όμιλο.

Μάλιστα αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Ελλάδας επί των Ατζούρι εντός μιας εβδομάδας, καθώς είχε προηγηθεί και η αντίστοιχη για το τουρνουά Ακρόπολις. Παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοση η Εθνική κατάφερε να φθάσει στην επιτυχία χάρη και στην πολύ καλή άμυνά της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, που της έδωσε το δικαίωμα να διατηρεί ένα προβάδισμα ασφαλείας. Με τους Ελληνες διεθνείς να δείχνουν και χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά όταν η Ιταλία στο τελευταίο 2λεπτο μείωσε τη διαφορά στο -5. Κορυφαίος για την Εθνική ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 π.