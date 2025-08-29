Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
EUROBASKET 2025
Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική

Νικηφόρα άνοιξε τις υποχρεώσεις στο Eurobasket 2025 η Εθνική ανδρών που χθες επικράτησε της Ιταλίας με 75-66 στην πρεμιέρα για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου. Η επιτυχία της Εθνικής με το «καλημέρα» αναπτέρωσε περισσότερο τις ελπίδες της για την πρωτιά του ομίλου, ειδικά μετά και την ήττα έκπληξη της Ισπανίας από τη Γεωργία με 69-83 σε παιχνίδι για τον ίδιο όμιλο.

Μάλιστα αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Ελλάδας επί των Ατζούρι εντός μιας εβδομάδας, καθώς είχε προηγηθεί και η αντίστοιχη για το τουρνουά Ακρόπολις. Παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοση η Εθνική κατάφερε να φθάσει στην επιτυχία χάρη και στην πολύ καλή άμυνά της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, που της έδωσε το δικαίωμα να διατηρεί ένα προβάδισμα ασφαλείας. Με τους Ελληνες διεθνείς να δείχνουν και χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά όταν η Ιταλία στο τελευταίο 2λεπτο μείωσε τη διαφορά στο -5. Κορυφαίος για την Εθνική ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 π.

  • Σε έτερο ματς για τον ίδιο όμιλο η Βοσνία επικράτησε της διοργανώτριας Κύπρου με 91-64.
    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Σε δύσκολο μονοπάτι ο Ολυμπιακός
 Με ανάμεικτα συναισθήματα επέστρεψε η Εθνική
 Μετράει αντίστροφα
 Στον τελικό και η ομάδα στο μεικτό Combo
 Νέα ...πτήση για τον Εμμ. Καραλή
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
 Τριπλή επιτυχία
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ