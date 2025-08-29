Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Μετράει αντίστροφα

Τη Δευτέρα 1/9 θα διεξαχθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος

Στους ρυθμούς της νέας σεζόν μπαίνει η Super League 2 με τη Λίγκα των ΠΑΕ της β' κατηγορίας να έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα 1 Σεπτέμβρη την κλήρωση των αγωνιστικών της νέας χρονιάς 2025/26. Στα πλαίσια αυτής, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει από τη Λίγκα και η βράβευση των κορυφαίων της περσινής σεζόν. Σημειώνεται πως και το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με δυο ομίλους και θα μετέχουν 21 ομάδες, καθώς η Λαμία δήλωσε αδυναμία συμμετοχής (και οδεύει προς την Γ' εθνική). Εξ αυτών οι 11 θα απαρτίζουν τον 1ο όμιλο και οι 10 τον 2ο όμιλο. Στα play offs στη Super League θα αγωνιστούν οι ομάδες στις θέσεις 1-4 και στα play out οι ομάδες στις θέσεις 5-10. Η 11η ομάδα του Α' Ομίλου θα υποβιβάζεται απευθείας. Από τα play offs/play outs προβιβάζονται οι πρωταθλητές κάθε ομίλου και υποβιβάζονται τέσσερις από κάθε όμιλο.

  • Εστω και στο παρά ένα ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε εντός της εβδομάδας. Ετσι πλέον η ομάδα της Ηπείρου μετά και την άρση της απαγόρευσης μεταγραφών από τη FIFA θα μετέχει χωρίς άλλα ζητήματα στο νέο πρωτάθλημα.
    

