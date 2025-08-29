ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Στον τελικό και η ομάδα στο μεικτό Combo

Συνέχεια στις επιτυχημένες εμφανίσεις για την ελληνική αποστολή στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων - Κορασίδων, που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, έδωσε χθες η ομάδα του μεικτού στο Combo. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να βρεθεί στον τελικό του αγωνίσματος αφού στην προσπάθειά της στα προκριματικά συγκέντρωσε 260.9919, που την έφεραν στην 9η θέση της γενικής κατάταξης και εντός των ομάδων που εξασφάλισαν την πρόκριση για τον τελικό. Την καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά με 350.7507 συγκέντρωσε η ανεξάρτητη ομάδα που αποτελείται από Ρωσίδες αθλήτριες με δεύτερη την Ισπανία με (325.1070) β. και τρίτη την Ιαπωνία με 308.2646 β.

Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης από ελληνικής πλευράς ξεχωρίζει η συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στον τελικό ελεύθερου προγράμματος στο ομαδικό με τις νεαρές αθλήτριες της αποστολής να κυνηγάνε τη μεγαλύτερη δυνατή διάκριση.