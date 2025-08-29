Σε μια από τις σημαντικότερες βραδιές τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την παρουσία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference League κατάφεραν να προκριθούν αντίστοιχα στη League Phase των διοργανώσεών τους μετά τις χθεσινές ρεβάνς για τα πλέι οφ.
Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε σε περίπατο τη ρεβάνς με τη Ριέκα αφού όντας κυρίαρχος επικράτησε της κροατικής ομάδας με 5-0 (Μειτέ 12', Κωνσταντέλιας 26', Τσάλοφ 56', Γιακουμάκης 77', Πέλκας 88) ανατρέποντας πανηγυρικά την ήττα του στο πρώτο ματς με 1-0.
Στην Τουρκία ο Παναθηναϊκός μένοντας όρθιος απέναντι στην Σαμσουνσπόρ απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 0-0, κάτι που έδωσε την πρόκριση στους «πράσινους» χάρη στη νίκη τους με 2-1 στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ.
Από τη μεριά της, η ΑΕΚ στην OPAP Arena συνεχίζοντας το φετινό αήττητο στην Ευρώπη νίκησε την Αντερλεχτ με 2-0 (Κοιτά 36', Κουτέσα 48'), ενώ το πρώτο ματς είχε λήξει ισόπαλο 1-1 και έτσι πανηγύρισε την πρόκριση για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.