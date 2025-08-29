ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΦΩΤΟ

Στις 14 Αυγούστου 2025 έφυγε ο σύντροφος και συνάδελφος ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ. Ο σ. Θανάσης εργαζόμενος στον ΟΣΕ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Με το ίδιο ενδιαφέρον και ανιδιοτέλεια συνέχισε ως συνταξιούχος να παλεύει από τις γραμμές του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΚΟ - Τραπεζών.

Σταθερός και με ξεκάθαρες θέσεις αγωνιζόταν για την υπεράσπιση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, για τον Σοσιαλισμό - Κομμουνισμό. Θα είναι συνέχεια παρών στους αγώνες, γιατί θα είναι πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας. Στη μνήμη του προσφέρουμε στο ΚΚΕ 280 ευρώ.

Νουφαρίτσης Μιχάλης, Χαϊκάλης Διονύσης, Κιτσούλης Ζήσης, Αθανασίου Γιάννης, Κόλλιας Γιώργος, Βελλής Ζαφείρης, Λέκκος Μίλτος, Καζάκος Αιμίλιος, Δασκαλάκη Γεωργία, Μαρίνογλου Δημήτρης, Γρυδάκης Διαμαντής, Ψαθάς Δημήτρης, Χατζηθεοδωρίδης Σάββας, Αναγνωστόπουλος Νίκος