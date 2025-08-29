Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΦΩΤΟ

Στις 14 Αυγούστου 2025 έφυγε ο σύντροφος και συνάδελφος ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ. Ο σ. Θανάσης εργαζόμενος στον ΟΣΕ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Με το ίδιο ενδιαφέρον και ανιδιοτέλεια συνέχισε ως συνταξιούχος να παλεύει από τις γραμμές του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΚΟ - Τραπεζών.

Σταθερός και με ξεκάθαρες θέσεις αγωνιζόταν για την υπεράσπιση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, για τον Σοσιαλισμό - Κομμουνισμό. Θα είναι συνέχεια παρών στους αγώνες, γιατί θα είναι πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας. Στη μνήμη του προσφέρουμε στο ΚΚΕ 280 ευρώ.

Νουφαρίτσης Μιχάλης, Χαϊκάλης Διονύσης, Κιτσούλης Ζήσης, Αθανασίου Γιάννης, Κόλλιας Γιώργος, Βελλής Ζαφείρης, Λέκκος Μίλτος, Καζάκος Αιμίλιος, Δασκαλάκη Γεωργία, Μαρίνογλου Δημήτρης, Γρυδάκης Διαμαντής, Ψαθάς Δημήτρης, Χατζηθεοδωρίδης Σάββας, Αναγνωστόπουλος Νίκος

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Σε δύσκολο μονοπάτι ο Ολυμπιακός
 Με ανάμεικτα συναισθήματα επέστρεψε η Εθνική
 Μετράει αντίστροφα
 Στον τελικό και η ομάδα στο μεικτό Combo
 Νέα ...πτήση για τον Εμμ. Καραλή
 Τριπλή επιτυχία
 Νικηφόρα πρεμιέρα για την Εθνική
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ