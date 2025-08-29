CHAMPIONS LEAGUE

Σε δύσκολο μονοπάτι ο Ολυμπιακός

Δοκιμασίες με αρκετά αυξημένο τον πήχη της δυσκολίας και των απαιτήσεων θα περιμένει ο Ολυμπιακός στην πρώτη του παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως του Champions League όπου θα μετέχει την νέα σεζόν η ομάδα του Πειραιά. Η χθεσινή κλήρωση της UEFA για την κύρια φάση της διοργάνωσης έφερε τους νταμπλούχους Ελλάδας σε ένα δύσκολο ...μονοπάτι αφού θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αρκετές εκ των λεγόμενων ισχυρών ομάδων της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα βρει στον δρόμο του τα δυο ισπανικά μεγαθήρια Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα τις οποίες θα αντιμετωπίσει εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα καθώς επίσης και τις Λεβερκούζεν (εντός), Αρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εκτός), Αγιαξ (εντός), Πάφος (εντός), Καϊράτ (εκτός). Η ελληνική ομάδα θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων, όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω ματς το προσεχές Σάββατο (30/08) μετά τον καταρτισμό του πλήρους προγράμματος από την UEFA. Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης υπάρχει ενιαία βαθμολογία για όλες τις ομάδες, με την τελική οκτάδα να προκρίνεται απευθείας στη φάση των 16, τις ομάδες στις θέσεις 9-24 να παίζουν έξτρα γύρο μπαράζ για τις υπόλοιπες θέσεις και αντίστοιχα αυτές που θα βρεθούν στις θέσεις 25-36 να αποκλείονται από τη συνέχεια.

Πολλές ενδιαφέρουσες κόντρες

Αρκετά ήταν τα λεγόμενα... μονοπάτια που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, όπως προέκυψαν μετά τη χθεσινή κλήρωση της UEFA. Ενδεικτικά δυνατές μονομαχίες περιμένουν τη Ρεαλ Μαδρίτης που εκτός του Ολυμπιακού θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Μάντσεστερ Σίτι (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Μαρσέιγ (εντός), Μονακό (εντός), Καϊράτ Αλμάτι (εκτός). Ιδιαίτερα δυνατές δοκιμασίες περιμένουν και τη Λίβερπουλ που θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις: Ρεάλ (εντός), Ιντερ (εκτός), Ατλέντικο (εντός), Αιντραχτ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Καραμπάγκ (εντός), Γαλατασαράι (εκτός). Αντίθετα, πιο βατό για την ίδια μοιάζει το μονοπάτι της Μπαγερν Μονάχου χωρίς ωστόσο να λείπουν οι δυσκολίες για τους Βαυαρούς που θα βρουν στον δρόμο τους τις Τσέλσι (εντός), Παρί Σεν Ζερμέν (εκτός), Μπριζ (εντός), Αρσεναλ (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Πάφος (εκτός), Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (εντός).

Αλλάζει η ώρα του τελικού

Σε μια καινοτομία που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε η UEFA ενόψει της νέας σεζόν που γνωστοποίησε την αλλαγή στην παραδοσιακή ώρα διεξαγωγής του τελικού. Ετσι πλέον από τις 22.00 (ώρα Ελλάδας) από τη φετινή σεζόν ο τελικός θα διεξάγεται στις 19.00 με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία προφανώς να ευελπιστεί σε μεγαλύτερη αύξηση της εμπορικότητας του αγώνα. Αν και από πλευράς UEFA ειπώθηκε πως η αλλαγή θα ευνοήσει τη μετακίνηση των φιλάθλων και τη διοργανώτρια πόλη, ωστόσο είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι πίσω κρύβονται και άλλοι λόγοι. Οπως π.χ. πως η συγκεκριμένη ώρα θεωρείται σαφώς πιο βολική για αγορές όπως η Ασία και η Αμερική σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.