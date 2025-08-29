ΣΤΙΒΟΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ DIAMOND LEAGUE

Νέα ... πτήση για τον Εμμ. Καραλή

Με τον Εμμανουήλ Καραλή να κάνει άλλη μια υψηλή πτήση στα 6 μ. στο επί κοντώ και τον Μίλτο Τεντόγλου να μένει για δεύτερη συνεχόμενη φορά μακριά από τον καλό του εαυτό, οι δυο πρωταθλητές ολοκλήρωσαν τις συμμετοχές τους στη φετινή σειρά του Dimaond League συμμετέχοντας στον τελικό της Ζυρίχης. Σημειώνεται πως οι τελικοί του μήκους και του επί κοντώ πραγματοποιήθηκαν εκτός σταδίου έχοντας τον χαρακτήρα του λεγόμενου «street event».

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε για 11η συνεχόμενη φορά να κάνει άλμα στα 6 μ. το οποίο τον έφερε στη 2η θέση της κατάταξης πίσω από το σπουδαίο όνομα του αγωνίσματος, τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντις που πρώτευσε έχοντας την ίδια επίδοση αλλά καλύτερες προσπάθειες. Τρίτος αναδείχθηκε ο Αμερικανός Σαμ Κέντρικς με άλμα στα 5.80.

Αντίθετα, μετά τη Ζυρίχη (όταν εγκατάλειψε λόγω καιρού) ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους βρέθηκε μακριά από τον καλό του εαυτό κάνοντας τέσσερα άκυρα άλματα και έχοντας ως καλύτερο στα 7.66 έμεινε στην 6η θέση του αγωνίσματος.