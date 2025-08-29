ΒΟΛΕΪ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

Με ανάμεικτα συναισθήματα επέστρεψε η Εθνική

Με γλυκόπικρα συναισθήματα επέστρεψε στην Ελλάδα η Εθνική γυναικών βόλεϊ που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική αποκλείστηκε στην Α' φάση του ομίλου της καταλαμβάνοντας την 3η θέση στον όμιλό της πίσω από την πρώτη Βραζιλία και τη δεύτερη Γαλλία, που πήραν τα δυο εισιτήρια πρόκρισης ενώ 4ο έμεινε το Πουέρτο Ρίκο. Ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας ήταν 2 ήττες (από Βραζιλία και Γαλλία) και 1 νίκη επί του Πουέρτο Ρίκο.

Στην επιστροφή της ομάδας τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα καθώς από τη μια υπήρχε η ικανοποίηση για την επιστροφή της ομάδας στη διοργάνωση μετά από 23 χρόνια αλλά και των καλών εμφανίσεων που πραγματοποίησε στα γήπεδα της Ταϊλάνδης. Ωστόσο, από την άλλη υπήρξε και απογοήτευση για τον αποκλεισμό, με την πρόκριση στη Β' φάση να χάνεται στις λεπτομέρειες στον τελευταίο και καθοριστικό αγώνα κόντρα στη Γαλλία όπου η Εθνική ηττήθηκε με 3-1 σετ. Το τεχνικό τιμ της Εθνικής με επικεφαλής τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, Απόστολο Οικονόμου, και τις αθλήτριες της αποστολής υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο μέλη της Ομοσπονδίας Βόλεϊ καθώς και συγγενείς και φίλοι των αθλητριών.