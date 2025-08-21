ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες εξαιτίας των πυρκαγιών

Στους τρεις ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τις πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίνε από τα τέλη Ιούλη στην Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα μηχανήματος έργου που σημειώθηκε στη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών στη βόρεια Πορτογαλία, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Την Τρίτη οι πυρκαγιές προκάλεσαν τον τραυματισμό 15 ανθρώπων, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για έναν 45χρονο δασοφύλακα που υπέστη εγκαύματα στην πυρκαγιά του Σαμπουγκάλ (κεντρική Πορτογαλία).

Η Πορτογαλία εξακολουθούσε χθες να δίνει μάχη με τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές, οι πιο δύσκολες από τις οποίες μαίνονται στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Οι επικρίσεις για τη διαχείριση των πυρκαγιών εντείνονται στη χώρα και ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο οποίος παρέστη την Τρίτη στην κηδεία ενός πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του την Κυριακή, αποδοκιμάστηκε εκεί από κατοίκους.

Εκατομμύρια στρέμματα στάχτη στην Ισπανία

Οι πυρκαγιές στη δυτική Ισπανία έκαψαν επιπλέον 300.000 στρέμματα σε ένα 24ωρο.

Γύρω στα 3.730.000 στρέμματα είχαν καεί μέχρι προχθές το πρωί από την αρχή της χρονιάς στην Ισπανία, δηλαδή 300.000 περισσότερα από τη Δευτέρα, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), το οποίο χρησιμοποιεί τα δορυφορικά στοιχεία του Copernicus.

Από το 2006 που άρχισε να συλλέγει δεδομένα το EFFIS, φέτος είναι η χειρότερη χρονιά για την Ισπανία όσον αφορά τις εκτάσεις που έχουν καεί από τις φλόγες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2022, όταν οι καμένες εκτάσεις ανέρχονταν σε 3.060.000 στρέμματα.

Η μεγαλύτερη έκταση κάηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν εδώ και περίπου δέκα μέρες τις επαρχίες Θαμόρα Καστίλλη και Λεόν, την Ουρένσε στη Γαλικία, και την επαρχία Κάθερες στην Εξτρεμαδούρα.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δεκάδες χωριά, δεκάδες δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ διακόπηκαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Γαλικία.