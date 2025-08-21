ΚΙΝΑ

Προετοιμάζει στρατιωτική παρέλαση επιδεικνύοντας νέα όπλα

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν όπλα που δεν έχουν ποτέ έως τώρα εκτεθεί δημόσια, προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Κίνα τον ερχόμενο μήνα, με αφορμή τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου μετά την παράδοση της Ιαπωνίας.

Εκατοντάδες αεροσκάφη, περιλαμβανομένων μαχητικών αεριωθουμένων και βομβαρδιστικών, καθώς και εξοπλισμοί υψηλής τεχνολογίας, όπως όπλα για πλήγματα ακριβείας που μπορούν να πετάξουν με ταχύτητα πενταπλάσια αυτής του ήχου, θα παρουσιασθούν στην παρέλαση, στην οποία θα συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, δήλωσαν χθες Κινέζοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Η παρέλαση, η δεύτερη που θα πραγματοποιηθεί μετά το 2015 για την επίσημη παράδοση των ιαπωνικών δυνάμεων τον Σεπτέμβρη του 1945, θα αποτελέσει επίδειξη της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας, καθώς το κέντρο βάρους του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας μεταφέρεται όλο και περισσότερο στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού.

Στρατιωτικοί ακόλουθοι και αναλυτές λένε πως περιμένουν να δουν στην παρέλαση μια σειρά από νέα όπλα και εξοπλισμούς, φορτηγά εξοπλισμένα με συσκευές κατάρριψης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, νέα άρματα μάχης και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των κινεζικών αεροπλανοφόρων.

Οι ειδικοί θα εξετάσουν ιδιαίτερα τις προσθήκες στους κινεζικούς πυραύλους, κυρίως τις εκδοχές τους κατά πλοίων και τα όπλα με υπερηχητικές δυνατότητες, καθώς οι ΗΠΑ και οι «σύμμαχοί» τους ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν την Κίνα σε οποιαδήποτε μελλοντική περιφερειακή σύγκρουση.

Οι εξοπλισμοί «θα καταδείξουν πλήρως τις στιβαρές στρατιωτικές δυνατότητές μας να προσαρμοζόμαστε σε τεχνολογικά επιτεύγματα, να εξελίσσουμε μοντέλα πολεμικών επιχειρήσεων και να κερδίζουμε μελλοντικούς πολέμους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής συντονιστής της στρατιωτικής παρέλασης.