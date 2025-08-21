ΗΠΑ - ΚΙΝΑ - ΡΩΣΙΑ

«Αγώνας δρόμου» για κρίσιμες πρώτες ύλες και Ενέργεια

Σε έργα εξόρυξης σε Ζάμπια και Αφγανιστάν επενδύουν Ρωσία - Κίνα | Μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου στα χέρια της «Chevron»

Σε έργα εξερεύνησης και εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών στη Ζάμπια ετοιμάζονται να επενδύσουν ρωσικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς εντείνεται ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός για την εξασφάλιση πρώτων υλών απαραίτητων στις νέες τεχνολογίες.

Οπως τόνισε στην εφημερίδα «Izvestia» ο Ρώσος πρέσβης στη χώρα της Αφρικής, ο χαλκός, το κοβάλτιο, το λίθιο και οι σπάνιες γαίες «παρουσιάζουν ενδιαφέρον», μεταξύ άλλων στρατηγικών πόρων, και η Ζάμπια είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στην Αφρική, γεγονός που την καθιστά «σημαντικό οικονομικό εταίρο».

Το ρεπορτάζ επικαλείται αναλυτές, σύμφωνα με τους οποίους η Ρωσία θα ήθελε επίσης να επεκτείνει τη συνεργασία στον τομέα εξόρυξης με άλλες χώρες, όπως η Νότια Αφρική, η Ζιμπάμπουε, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Τανζανία και το Μάλι, ενώ η δυναμική των πόρων πολλών αφρικανικών χωρών δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί πλήρως.

Οι νέες ρωσικές πρωτοβουλίες στην αφρικανική ήπειρο θα απαιτήσουν επενδύσεις, ιδίως στον μεταλλευτικό κλάδο, και η Μόσχα προσφέρει στη Ζάμπια χρηματοδότηση και μέσω «πλατφορμών» των BRICS, όπως είναι η Τράπεζα Ανάπτυξης BRICS με διακανονισμούς σε εθνικά νομίσματα, δήλωσε ο πρέσβης.

«Ρωσία και Ζάμπια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν από κοινού παραγωγικές ομάδες, για παράδειγμα, στην επεξεργασία συμπυκνώματος χαλκού ή πρώτων υλών που περιέχουν λίθιο», συμπλήρωσε.

«Φυσικά, η Αφρική είναι σημαντική για τη Ρωσία. Η ρωσική στρατηγική για την ανάπτυξη της βάσης ορυκτών πόρων έως το 2035 περιλαμβάνει έναν κατάλογο ορυκτών που είναι σπάνια στη Ρωσία ή που θα πρέπει να εισάγονται. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει λίθιο, ουράνιο, βωξίτη, μαγγάνιο, χρώμιο, τιτάνιο και μια σειρά από άλλα ορυκτά, στα οποία είναι πλούσια η Αφρική και τα οποία είναι απαραίτητα για την ενεργειακή μετάβαση, τους ημιαγωγούς και άλλες προηγμένες βιομηχανίες», σημείωσε από την πλευρά του ο Βσ. Σβιρίντοφ, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Αφρικανικών Σπουδών στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών.

Αφγανιστάν: Η Κίνα θέλει να επενδύσει στην εξόρυξη ορυκτών

Επενδυτικό μπάσιμο ετοιμάζεται να κάνει η Κίνα στο Αφγανιστάν και όπως δήλωσε χτες ο Κινέζος ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι που επισκέπτεται τη χώρα, το Πεκίνο ενδιαφέρεται για εξερεύνηση και εξόρυξη ορυκτών, αλλά και να την εντάξει επίσημα στην κινεζική πρωτοβουλία «Μια ζώνη - Ενας δρόμος» (Belt and Road).

Το Αφγανιστάν είναι πλούσιο σε αποθέματα λιθίου, χαλκού και σιδήρου, κρίσιμα για την «ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας» του Πεκίνου, λένε αναλυτές που επικαλείται το Reuters. Εξάλλου, η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την κυβέρνηση των Ταλιμπάν το 2021 και διόρισε πρέσβη στο Αφγανιστάν.

Η Κίνα σκοπεύει να ξεκινήσει δραστηριότητες εξόρυξης φέτος, ανακοίνωσε ο Γουάνγκ.

Επίσης οι δύο χώρες συνεργάζονταν για να απομακρύνουν τα εμπόδια στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων και να αυξήσουν τις εξαγωγές του Αφγανιστάν στην Κίνα, σύμφωνα με τη δήλωση της Καμπούλ.

Συμφωνία για τα κοιτάσματα της Νασιρίγια υπέγραψε η «Chevron»

Το αμερικανικό πολυεθνικό μονοπώλιο Ενέργειας «Chevron» υπέγραψε χτες συμφωνία στο Ιράκ με στόχο την εκμετάλλευση τεσσάρων οικοπέδων με κοιτάσματα πετρελαίου στο πλαίσιο του σχεδίου Nassariga.

Ο αντιπρόεδρος της «Chevron» Φρανκ Μάουντ σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας εξέφρασε την πεποίθηση πως η εταιρεία θα καταφέρει «να υποστηρίξει το Ιράκ στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων πόρων Ενέργειας».

Το 2021 η ιρακινή κυβέρνηση είχε εξουσιοδοτήσει την κρατική εταιρεία πετρελαίου NOC να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την «Chevron» για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων πετρελαίου στη Νασιρίγια, που βρίσκεται στη νότια ιρακινή επαρχία Ντχι Καρ.

Την τελευταία διετία η κυβέρνηση του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι υιοθέτησε νέα προσέγγιση απέναντι σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες Ενέργειας διευκολύνοντας το κλείσιμο συμφωνιών μαζί τους. Ως εκ τούτου μέσα στα τελευταία λίγα χρόνια οι ιρακινές αρχές έκλεισαν συμφωνίες με καλύτερους όρους για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου με τη γαλλική «Total Energies» και τη βρετανική BP, εξασφαλίζοντας επενδύσεις στον τομέα Ενέργειας συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων.