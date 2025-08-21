ΣΥΡΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ

Παζάρια με φόντο το «όραμα των ΗΠΑ» για τη Μέση Ανατολή...

Προχωρά το παζάρι ανάμεσα σε Συρία και Ισραήλ για εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων με απώτερο στόχο μία νέα «συμφωνία του Αβραάμ», για να «τρέξουν» τα σχέδια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε χτες το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασαντ αλ Σαϊμπάνι (που μετέβη στην Αθήνα για συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, βλέπε και σελ. 4) συνάντησε την Τρίτη στο Παρίσι αντιπροσωπεία Ισραηλινών αξιωματούχων τους οποίους απέφυγε να κατονομάσει. Συζήτησαν όπως είπε τρόπους αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών και αποκατάστασης της συμφωνίας ειρήνης του 1974. Στο ρεπορτάζ του πρακτορείου αναφέρεται πως οι συζητήσεις κατέληξαν με «την κατανόηση πως πρέπει να υποστηριχτεί η σταθερότητα στην περιοχή».

Ανέφερε επίσης πως οι συνομιλίες έγιναν «με αμερικανική μεσολάβηση, στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας στη Συρία και τη διατήρηση της ενότητας και ακεραιότητα του συριακού εδάφους».

Ισραηλινά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν τη συνάντηση, αναφέροντας πως συμμετείχε ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Η νέα συνάντηση έγινε μερικές βδομάδες αφότου ο Ντέρμερ και ο Σαϊμπάνι συναντήθηκαν στο τέλος του Ιουλίου στο Αζερμπαϊτζάν.

Αμερικανός διπλωμάτης που κλήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να σχολιάσει τη νέα συνάντηση αξιωματούχων Συρίας και Ισραήλ αρκέστηκε να επισημάνει πως «οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν οιεσδήποτε προσπάθειες θα φέρουν διαρκή σταθερότητα και ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τις γειτονικές του χώρες». Ο ίδιος υπενθύμισε το «όραμα για μία ευημερούσα Μέση Ανατολή» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως σε αυτό «συμπεριλαμβάνεται μία σταθερή Συρία σε ειρήνη με τον εαυτό της και τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ».

Σύμφωνα επίσης με ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «The Times of Israel», την Τρίτη ο Τομ Μπάρακ στο Παρίσι δεν είδε μόνο τον Σύρο ΥΠΕΞ και τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων αλλά και τον ηγέτη των Δρούζων του Ισραήλ, Σεΐχη Μουάφακ Τάριφ. Η συνάντηση από τη μεριά του Μπάρακ χαρακτηρίστηκε «εξαιρετική», με τον Τάριφ να αναφέρει πως η κοινότητα των Δρούζων επιθυμεί «αμερικανική βοήθεια» για τον τερματισμό του αποκλεισμού της νότιας Συρίας και την προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια επαρχία Σουέιντα, όπου τον Ιούλιο ξέσπασαν πολύνεκρες συγκρούσεις μεταξύ Βεδουίνων, Δρούζων και τζιχαντιστών των νέων, συριακών δυνάμεων ασφαλείας.